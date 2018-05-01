新北市長選情民調！侯友宜大贏蘇貞昌23.5個百分點

2018年05月01日 04:11 中國時報 崔慈悌 、 譚宇哲 ／台北報導 ／台北報導

如果明天就是投票日，國民黨提名的侯友宜與民進黨提名的蘇貞昌對決，請問您目前會投票支持哪一位做新北市長？

民進黨徵召蘇貞昌出戰新北市，根據旺旺中時媒體集團最新民調，國民黨提名的侯友宜與蘇貞昌對決，新北市民有50.6％會投給侯友宜，27.1％則支持蘇貞昌，兩人差距達23.5個百分點，顯示中央執政不佳已拖累民進黨新北選情。

母雞帶小雞 黨議員支持度升

侯的高人氣也發揮母雞帶小雞的效應，根據調查，有38.6％的選民會投票支持國民黨推出的新北市議員參選人，支持民進黨市議員參選人比率則僅19.7％，落後幅度近5成，其他政黨的市議員參選人支持度都低於4％。

蔡英文總統於4月12日以民進黨主席身分約見蘇貞昌，確定徵召蘇參選新北市長，綠營內部傳出有份民調，蘇小贏侯0.1個百分點，台灣世代智庫在12日發布的民調顯示，蘇貞昌以42.6％的支持度，微勝侯友宜的41.7％。

中央執政不佳 拖累新北選情

民進黨為協助蘇貞昌反攻新北市，為他規畫「總統級」競選總部，由選對會召集人林錫耀擔任總幹事，前行政院長游錫堃為榮譽主委，總統府副祕書長劉建忻、幕僚李懷仁等都入營助陣，聲勢浩大。

不過在半個多月後，根據旺旺中時媒體集團委託艾普羅公司所做的「新北市長選情調查」，在侯友宜與蘇貞昌對決下，表明會投票給侯友宜的有50.6％，支持蘇則有27.1％，兩個人都不支持的有1.8％，另有20.5％的受訪者未表態。

以年齡層來看，侯友宜在族群支持度都勝過蘇貞昌，其中又以40至49歲、50至59歲的中壯族群對侯的支持度最高，分別達60％和56.1％，遠高過蘇的24.5％和23.9％，兩人差距達1倍以上；即使在20至29歲的年輕族群，侯也以44.6％擊敗蘇的32.7％。

以受訪者的學歷來看，侯友宜也是完勝，且學歷愈高對侯的支持度也愈高，研究所以上受訪者對侯友宜的支持度達62％，比蘇貞昌的21.5％高出近兩倍。以地區別來看，蘇貞昌在蘆洲、鶯歌、泰山、三芝、貢寮、石碇等六個地區的支持度勝過侯友宜，其餘各地區都是侯友宜領先。

各年齡層民調 侯友宜完勝蘇

對於民調結果，侯友宜競選辦公室轉述侯的回應表示：「謝謝市民朋友的支持，我會繼續努力。」

蘇貞昌競選辦公室則表示，蘇貞昌一直都很關心新北市，也在傾聽民意，只要是根據科學方法所做的民調，都會參考。

(中國時報)