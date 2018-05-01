敬鵬惡火究責！桃消防局長胡英達下台

敬鵬大火造成消防隊員5殉職2重傷，桃園市消防局長胡英達昨請辭獲准，一肩扛下責任。（本報資料照片）

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中國時報
／桃園報導

股票上市公司敬鵬上周六晚間的一場大火，造成消防隊員5殉職2重傷，桃園市消防局長胡英達昨向市長鄭文燦請辭獲准，一肩扛下責任，市府指示待復原工作告一段落後，即進行交接改組。

胡英達上周六徹夜在火場外守候，直到最後一位弟兄李翰霖被尋獲，隔天29日上午強打精神參加市府工作會議報告，一天一夜沒闔眼的他，數度靜默停頓、哽咽，神情恍惚，市府高層搭電梯下樓時也低聲討論「這次一定要有個人出來扛」，當晚就傳出他將請辭。

復原告一段落即交接

大火當晚，胡英達獲悉有同仁受困火場後，火速從台北住家趕到現場，焦急在場外指揮搜救，強調特搜同仁一定要在安全前提下，以救出弟兄為第一優先，「而且不管狀況如何，一定要立刻送醫」，全程眉頭深鎖、焦慮不安。

胡英達是在2014年12月25日接任桃園市消防局長，上任不到1個月就發生新屋保齡球館大火，6名殉職消防員平均年齡24.5歲，創下消防員執勤中死亡人數最高紀錄；此次敬鵬大火又造成5名打火弟兄殉職，3年4個月任期內，共11名消防員殉職，局長一途走得並不順遂。

任內11名消防員殉職

胡英達曾任行政院國家搜救指揮中心副搜救長、行政院災害防救委員會組長、行政院國家搜救指揮中心搜救長等職，投入消防工作崗位長達43年，經驗豐富，任內開發的「行動派遣119」APP應用度高，屢次獲獎外，不少縣市消防局也登門學藝，今年起與市內8家中度以上急救責任醫院合作「雙E行動」，大幅增加病患到院前存活率，成效十足。

桃園市消防局內部高層人士透露，敬鵬和新屋保齡球館大火不同，不但有資深小隊長帶隊，且裝備、資源都很齊全，為何發生意外，所有人都很納悶，整個救災制度面都得探討，並非局長下台就能解決問題，胡英達任內接連發生意外，「只能說運氣真的很差」。

(中國時報)

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