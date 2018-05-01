敬鵬遭勒令停工 重罰309萬

2018年05月01日 04:11 中國時報 葉臻 、 賴佑維 、 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

敬鵬大火造成5名消防員及2移工罹難，桃園市政府調查發現，移工生活廠區有部分鐵皮違建，敬鵬從2014年起2度申報有違建要改善，但看準既成違建只拆不罰，4年來都無動於衷，直斥敬鵬惡意鑽法規漏洞，待鑑定報告出爐後重罰。延燒近41小時的大火，造成周圍環境汙染，桃園市環保局依水汙法勒令敬鵬平鎮2、3廠停工，1廠、5廠部分停工，重罰309.8萬元。

宿舍蓋違建 知法玩法

2移工燒死在宿舍內後，一度傳出敬鵬的移工宛如「沙丁魚」擠在鐵皮宿舍內。桃園市勞動局調查，敬鵬二廠宿舍面積約398坪、住240人，每人約1.66坪，符合「外國人生活照顧計畫書」中每人平均居住面積達0.968坪的規定，敬鵬也沒有雇用逃逸移工的紀錄。

但市府卻從空拍圖發現，2廠在頂樓加蓋晒衣場和浴室，據了解，2廠在2014年自主申報場內有違建，自提改善計畫稱有部分易燃物質、2建物間要增建防火門隔開，但2年後卻交出同一份報告備查，今年7月將要再度申報仍未改善，讓桃市府痛斥敬鵬惡意鑽法律漏洞，看準違建部分罰不到，知法玩法，如今鬧出2條人命，將祭出罰則嚴懲。

酸液流入溪 魚群暴斃

另外，桃園市環保局表示，敬鵬第一時間未回報因火災造成空汙設備異常，且現場持續冒黑煙，另廠內酸液在廠方未有效圍堵下，連同大量滅火用汙水不斷流出，造成鄰近大坑缺溪魚群暴斃，經過檢測PH值3，已達強酸程度，總共開出3張罰單，共裁罰309.8萬元。

由於酸液可能汙染下游農作，桃園市環保局已通知農田水利會關閉水閘門，並呼籲避免取用、接觸老街溪水。至於空氣汙染的部分，檢測數據最快要2周後才有結果。

大火已滅 殘火續悶燒

敬鵬大火雖已熄滅，但警消仍不敢貿然進入，消防局第4大隊大隊長黃世忠表示，除非確定內部安全，否則不會派遣消防人員進入廠房內部，目前仍在廠房外圍灑水降溫。

黃世忠指出，火場不斷悶燒主要是現場存放大量柴油、硫酸、硝酸等，雖然大部分都已經燃燒掉，但仍有部分殘餘悶燒。桃園市消防局火災調查科表示，需等火場安全後，才會派人入內調查火災發生原因。

(中國時報)