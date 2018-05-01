2勇警傷重 國人一起來集氣

受傷送醫的警消林尉熙，目前裝設葉克膜治療中。（翻攝自臉書）

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中國時報
／桃園報導
總統蔡英文慰問殉職消防員家屬，頻說歹勢、對不起。（桃園市政府提供）

敬鵬大火中死裡逃生的警消呂宗郁心繫同袍，情緒激動，雖然目前生命跡象穩定，但因氣管中度灼傷，恐有併發後遺症疑慮，家屬及醫護人員不敢告訴他真相，只能說「大家都安全撤離」；另外一名幸運獲救的警消林尉熙也傳出好消息，已可自主呼吸、排尿，院方表示這兩天是關鍵期，呼籲國人共同為兩位火場英雄集氣。

呂宗郁的主治醫師黃俊雄表示，目前呂的意識、血氧濃度及生命跡象都相當穩定，昨日早上為他清除氣管內的碳渣及分泌物，受困火場時因一氧化碳中毒造成的傷害，已恢復正常。不過，令醫療團隊擔憂的是，由於呂宗郁的氣管中度灼傷，日後恐有感染肺炎或肺水腫的風險，燒燙傷後遺症是觀察重點，因此尚未脫離險境，未來的3至5日將是關鍵期。

此外，呂宗郁送醫後情緒一直很激動，且極度關心其他受困隊員的安危，家屬及醫療人員都不敢告知噩耗，深怕他無法承受，只說其他隊員都已經安全撤出，要他放心養病。針對呂宗郁的心理狀況，院方將安排精神科醫師會診，評估他創傷後壓力的程度。

另名受傷送醫的警消林尉熙，目前裝設葉克膜治療中，昨天已經能自主呼吸、排尿。聯新國際醫療集團總執行長張煥禎表示，林尉熙的狀況好轉很多，身體機能良好，但腦部受到缺氧影響，還需要觀察能否恢復正常，這兩天是關鍵期。

院方補充，正常人的身體氧合血紅素的一氧化碳濃度是0％，林尉熙剛進加護病房時，因吸入過多一氧化碳，濃度是33.4％，前天已降至1.7％，昨天降為0.8％。張煥禎也說，將用最好的方式為林尉熙治療，呼籲國人一起為他集氣。

(中國時報)

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