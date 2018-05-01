敬鵬股價昨跌停鎖死

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中國時報
／台北報導

車用PCB大廠敬鵬平鎮廠失火，衝擊股價表現，一如外界預期，昨早以跳空跌停價39.15元開出，不只創2年8個月來新低，更跌破每股淨值40.68元，收盤時跌停仍未打開，超過1.2萬張賣單高掛，何時止跌則難料。

敬鵬4月28日晚間發生大火，平鎮P2與P3兩廠區全毀，根據敬鵬方面的說法，兩廠燒掉了15％產能，影響單月營收約3億元，雖然透過其他廠區的調度支應，可以減少一半損失，但若要完全重建，最少得花半年，最長則達1、2年。

即便敬鵬強調產能可以調撥，不至於有掉單或轉單危機，不過PCB業者認為，現在說這些都還太早，因為敬鵬此次火災傷亡嚴重，後續重建之路恐沒那麼樂觀，如果產能持續開缺，勢必影響客戶信心，轉單恐怕難免。

反映在股價表現上，被視為最有可能受惠轉單的健鼎，昨早開盤大漲7％。健鼎是自2012年才進入車用PCB領域，不過腳步相當快速，隨著湖北仙桃廠開出產能，整體產能已達每月900萬平方呎，今年仍在擴廠中。

除健鼎外，市場點名也可能在此波受惠名單的還有燿華、欣興、競國、南電、先豐及泰鼎-KY。不過組車廠說，車電認證相對嚴格，認證期3年起跳，要想拿到敬鵬的單，得看平鎮廠主要供貨給誰，才會知道掉單的情況嚴不嚴重。

法人指出，敬鵬是全球車用PCB龍頭，但這次受挫太重，加上事發前股價已吞14根黑K，不只籌碼凌亂，更反映出產業前景面臨逆風，火災結束之後，經營階層的考驗才剛開始。

(中國時報)

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