消防員非保全 企業別有恃無恐

2018年05月01日 04:11 中國時報 楊宗灝

敬鵬大火燒出化學災害應變問題，依現行警消救災SOP，若火場內存有毒性化學物質，必須結合環保署、環保局毒災應變隊，針對不同原料分析如何救災，若如敬鵬持續延燒將近41小時，龐大的汙染及社會成本恐都變成全民埋單。企業應主動負起災害發生時的社會責任，而非讓警消、民眾承受苦果。

桃園堪稱北台灣工業城，卻沒有如桃園機場、新竹科學園區等擁有非政府編制的專業消防隊，歸根究柢，除了業者不願負擔龐大人事、裝備器材成本，一旦出了事，消防隊員5分鐘就會趕至現場，更讓業者有恃無恐，更遑論「使用者付費」的企業責任。

以澳洲為例，當地飯店基於旅客安全考量，在房間、浴室內都裝有偵煙器，並與消防單位連線，若因旅客個人因素觸發，讓消防局平白出勤，個人就必須負擔相關費用，依照各州政府不同規定，要付給消防單位1000至1800澳幣。

國內救護車收費也是相同概念，目前包括台北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、高雄市、花蓮縣都採取救護車使用者付費制度，若民眾違反緊急醫療救護原則，就必須視各縣市規定償付1400到1800元。

桃園市消防局目前針對鄰近工業區的消防分隊，採因地制宜任務編組，以這次最靠近平鎮工業區的山峰分隊為例，化災裝備及日常訓練都較一般分隊更精實，就是希望在災害發生第一時間能即時搶救。

然而，消防隊不是救災唯一單位，更不是「營利」的民間企業保全，未來若能透過修法強化救災付費機制，除可提升業者自我安全管理能力，相關稅收也能用來提升救災裝備，對第一線的消防同仁來說不啻更有保障。

以這次敬鵬大火為例，就有消防員反映，若不是傳出有人受困，在面對化災火警情況下，根本不會進去火場。業者應反思災害發生自主處理的企業責任，而非讓消防員一再為了私人企業衝火場搏命。

(中國時報)