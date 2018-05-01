兄弟殉職 消防副署長竟狀況外

友善列印
中國時報
／綜合報導

敬鵬大火造成5警消殉職、2警消重傷，外界質疑「救錯棟」；但消防署副署長江濟人昨竟表示，應該沒有「救錯棟」，移工是在「三廠」的4樓發現，不過，2罹難移工明明陳屍在「二廠」，如此重大火警，副署長不僅「狀況外」，甚至在檢方甫發動偵查就先下定論，也讓第一線打火兄弟難以置信。

江濟人昨赴立院內政委員會說明，針對外界質疑敬鵬的舍監一直到29日凌晨3點才告知移工位置，認為消防員第一時間根本「救錯棟」，他加以否認，並表示「移工是在『三廠』的4樓發現」，甚至指消防分隊對於現場化學物品的掌握不夠好。

不過，桃園消防局人員指出，2罹難移工是在二廠發現，7名警消則是在三廠1樓被尋獲，對於沒有救錯棟的說法，基層同仁也難以苟同。

桃檢指出，2罹難移工並非第一時間失聯待援者，且陳屍的二廠4樓宿舍有240名移工全逃出，懷疑2移工可能喝醉才逃生不及，而敬鵬疑誤報三廠有人受困，警消為了找火源和救人深入火場，才不幸釀憾事。

辦案人員指出，在場人員第一時間稱火場「可能還有人」，並非指2罹難移工，2移工失聯時間是4月28日23點28分，相較7位打火弟兄在22點26分失聯，晚了1個多小時，檢方研判2人是在宿舍清點人數後，「意外」發現二廠2移工未逃出。

因5警消遺體都很完整、沒有明顯壓傷、僅皮膚有些許落塵，無法從外觀判斷死因，將於今早上8點半在中壢解剖釐清，其中李翰霖的母親抗拒讓愛子再挨刀，桃檢表示，因事涉刑事責任，須查明死因，將以損害最小方式調查釐清。

檢方前日以證人身分傳訊敬鵬黃姓廠長等8人，了解工廠的內部設施、物料儲放，但廠長、經理、課長、安全衛生管理師、物料管理員和3名警衛對於廠內存放的內容物跟數量說法不一，但強調都有申報且容量符合法規。檢方已查扣消防員指揮調度的無線電救援錄音檔，全案仍列為「相」字案調查中。

(中國時報)

消防員非保全 企業別有恃無恐 恰特草非公告毒品 轉運無罪

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。