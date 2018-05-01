兄弟殉職 消防副署長竟狀況外

2018年05月01日 04:11 中國時報 蔡依珍 、 郭建伸 ／綜合報導 ／綜合報導

敬鵬大火造成5警消殉職、2警消重傷，外界質疑「救錯棟」；但消防署副署長江濟人昨竟表示，應該沒有「救錯棟」，移工是在「三廠」的4樓發現，不過，2罹難移工明明陳屍在「二廠」，如此重大火警，副署長不僅「狀況外」，甚至在檢方甫發動偵查就先下定論，也讓第一線打火兄弟難以置信。

江濟人昨赴立院內政委員會說明，針對外界質疑敬鵬的舍監一直到29日凌晨3點才告知移工位置，認為消防員第一時間根本「救錯棟」，他加以否認，並表示「移工是在『三廠』的4樓發現」，甚至指消防分隊對於現場化學物品的掌握不夠好。

不過，桃園消防局人員指出，2罹難移工是在二廠發現，7名警消則是在三廠1樓被尋獲，對於沒有救錯棟的說法，基層同仁也難以苟同。

桃檢指出，2罹難移工並非第一時間失聯待援者，且陳屍的二廠4樓宿舍有240名移工全逃出，懷疑2移工可能喝醉才逃生不及，而敬鵬疑誤報三廠有人受困，警消為了找火源和救人深入火場，才不幸釀憾事。

辦案人員指出，在場人員第一時間稱火場「可能還有人」，並非指2罹難移工，2移工失聯時間是4月28日23點28分，相較7位打火弟兄在22點26分失聯，晚了1個多小時，檢方研判2人是在宿舍清點人數後，「意外」發現二廠2移工未逃出。

因5警消遺體都很完整、沒有明顯壓傷、僅皮膚有些許落塵，無法從外觀判斷死因，將於今早上8點半在中壢解剖釐清，其中李翰霖的母親抗拒讓愛子再挨刀，桃檢表示，因事涉刑事責任，須查明死因，將以損害最小方式調查釐清。

檢方前日以證人身分傳訊敬鵬黃姓廠長等8人，了解工廠的內部設施、物料儲放，但廠長、經理、課長、安全衛生管理師、物料管理員和3名警衛對於廠內存放的內容物跟數量說法不一，但強調都有申報且容量符合法規。檢方已查扣消防員指揮調度的無線電救援錄音檔，全案仍列為「相」字案調查中。

(中國時報)