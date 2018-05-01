新聞透視－綠後勁強 侯友宜考驗重重

2018年05月01日 04:11 中國時報 林金池

侯友宜以高支持度獲得藍軍信賴，對民進黨而言，打倒侯友宜並不只是著眼於新北市的勝負，而是擊垮藍軍氣勢，以民進黨擅打選戰作風，侯友宜的民調現在雖大幅領先，但真正考驗還未開始。

兩黨基本盤 差距並不大

從歷來得票分析，新北的藍綠版圖約在55％、45％比例中挪移。2005年台北縣長選舉剛好遇到前總統陳水扁弊案爆發，民進黨羅文嘉輸給周錫瑋時，也至少獲得44％的基本盤，而後民進黨在2010年、2014年兩次挑戰，都幾乎能與國民黨打平五五波，甚至一度險翻盤，足證兩黨基本盤差距不大。

警界出身的侯友宜具有高知名度，又有市府資源的綿密組織奧援，面對民進黨的挑戰本來就是好整以暇，這是長期以來累積的結果，絕非一朝一夕達成。

再者，侯友宜首次參政，民眾有新鮮感，他不做作的直率言語，亦深得市井小民人心，他這次參選，天時、地利、人和條件俱佳，猶如赤壁之戰「連環戰船」般牢不可破。

侯警務背景 綠見縫插針

不過侯友宜警職出身，更在扁政府時期當上高官，長年的警務背景讓綠營有各種見縫插針的機會，光是他宣布參選至今，已經被外界攻擊過「五億探長」、「藍皮綠骨」、「皮箱會吳淑珍」、「未搶救鄭南榕」等，幾乎是毀滅人格等級的指控，初選已經打成這樣，難保民進黨手中還有更多爭議資料伺機丟出。

蘇陣營策略 改轟朱立倫

蘇貞昌口才好又擅長造勢，更是從基層選舉一路過關斬將的沙場老將，曾擔任兩任台北縣長，基層藍綠好朋友都還在，後續爆發力不容小覷；就算蘇沒有像侯友宜般的市府資源奧援，但新北市12名立委就有3名自己人，一旦中央開始對新北灌注行政資源，勝負如何恐難斷言。

面對侯友宜的高民調，蘇陣營目前的策略是不將炮火對準侯友宜，轉而炮轟朱立倫團隊，如果能夠單點突破，猶如「火燒連環船」引發後續效應，自然可折損侯友宜的高民調。

新北市長選舉絕非輕鬆，誠如侯友宜所說，「無論民調數字再高，票投進去才是自己的。」

(中國時報)