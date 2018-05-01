旺旺中時新北民調 藍綠人氣消長！蔡不滿意度6成 朱滿意度過半

2018年05月01日 04:11 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

旺旺中時新北民調 藍綠人氣消長

蔡政府執政將滿兩周年，根據旺旺中時媒體集團最新民調，對蔡英文總統的施政表現，有60.9％的新北市民表示不滿意，比起21.7％的滿意者高出近兩倍，對賴揆的施政表現，不滿意者也比滿意的民眾高出11.2個百分點，反觀新北市長朱立倫的滿意度則是過半。

蔡英文總統上任到今年520將滿兩周年，旺旺中時委託艾普羅民調公司在4月27日至29日進行「新北市長選情調查」，並了解新北市民對於政府的施政滿意情況。

行政院日前推動在新北市興建深澳燃煤電廠引發爭議，民調顯示，對於興建深澳電廠，有18.2％新北市民表示「支持」，高達55.5％表示「不支持」，另有26.2％民眾未表態。

新北市民對於政府施政的不支持也反應在對政治人物的態度上，對蔡英文直到目前為止的施政表現，表示「滿意」的有21.7％，表示「不滿意」的有60.9％，兩者差距達39.2個百分點，另有17.4％的民眾未表態。

以年齡來看，對蔡英文施政最不滿意的以中壯族群最高，40至49歲的新北市民不滿意度達69.4％，50至59歲的不滿意度居次，也達63.3 ％，過去最支持小英的20至29歲年輕族群，不滿意度也有60.5％。

高學歷者對蔡英文的不滿意度也最高，大學和研究所以上新北市民，對蔡的不滿意度分別達65.8％和68.8％。

對行政院長賴清德直到目前為止的施政表現，則有34.3％的新北市民表示滿意，45.5％不滿意，未表態的民眾有20.2％。顯示曾經拉抬蔡英文民調的賴清德，在近來出現自稱「務實台獨工作者」、以及年金改革、拔管事件等一連串爭議事件後，不滿意度也已高於滿意度。

值得注意的是，新北市長朱立倫的民調明顯回升，直到目前為止的施政表現，有53.4％的新北市民表示「滿意」，表示「不滿意」有29.4％，另有17.1％的新北市民未表態。

朱立倫在新北市的滿意度不僅遠高出蔡英文一倍，比起賴清德的34.3％也高出19.1個百分點，國民黨籍朱立倫民調攀高，預料對於國民黨籍新北市長提名人侯友宜來說，將可發揮助攻效果。

(中國時報)