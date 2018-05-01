蔡政府10改革 嚴重挫敗

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中國時報
／台北報導

蔡政府執政將滿兩年，美麗島電子報昨天公布民調，民眾對民進黨執政迄今的10項政策或改革滿意度都未超過4成，儘管民眾認為最優先政策應是拚經濟，但對經濟和產業政策滿意度只有1成多，美麗島電子報董事長吳子嘉認為，蔡政府的這幾項改革顯然是非常令人挫折和失敗。

蔡英文在前年520上任後，積極推動一例一休、年金、轉型正義、司法等多項改革，美麗島電子報昨天公布調查，民眾對蔡政府施政最滿意的是加強國防和食品安全，但分別只有37.3％和36％的滿意度，其餘施政的滿意度全數不到3成。轉型正義滿意度為26.6％、年金和財政25.9％、拓展外交25.8％、能源和廢核23.5％、兩岸關係22％。

儘管蔡政府力推一例一休且兩度修法，但勞工權益滿意度僅19％、司法改革18.1％，滿意度墊底的則是經濟和產業17.1％，另有35.8％未明確回答。

此外，對於國內包括物價、就業、經濟景氣等各方面整體經濟情況，認為很好的民眾只有0.7％，9.7％表示「 還算好」，認為「有點不好」的有36％，認為「很不好」的達43.8％。

吳子嘉表示，民眾對經濟和產業的期待最高，高達91.9％認為應列為政府最優先施政，但滿意度卻只有1成多，也難怪民眾會對蔡政府失望。

不只經濟令民眾不滿，蔡政府最重要的10項政策中，除了加強國防和食安外，全都低於民進黨3成以上的基本盤。他說，換句話說，這些政策，都未能獲得民進黨最起碼的基本盤支持，連民進黨支持者都不滿意，出來的成果與民眾的期待當然會有很大落差。

(中國時報)

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