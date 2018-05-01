賴不滿意度 創歷史新高

2018年05月01日 04:11 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

蔡政府執政將滿兩周年，美麗島電子報昨天公布最新民調，行政院長賴清德的信任度和滿意度雙雙下滑，信任度已低於台北市長柯文哲，與新北市長朱立倫的信任度也拉近到相差只有4.9個百分點，不信任度則創下歷史新高。

賴清德去年9月接下行政院長，當時的高人氣曾拉抬民調一路下滑的蔡英文民調往上攀升，蔡政府執政將滿兩周年，在歷經年改和卡管等一連串爭議事件後，蔡賴兩人的民調都呈現低迷。

美麗島電子報昨天公布最新民調，有35.3％民眾表示信任蔡英文總統，比起上月調查微增0.5個百分點，不信任蔡總統有50.9％，比上月略增1個百分點。對蔡總統執政表現滿意有29.1％，比上月調查增加1.4個百分點，表示不滿意的有61.6％，也比上月調查略增1個百分點。

對於行政院長賴清德，則有54.3％民眾表示信任，較3月調查減少0.6個百分點；不信任比例則是35.3％，比3月增加了5.1個百分點。

美麗島電子報董事長吳子嘉表示，值得注意的是，民眾對賴清德的不信任度，已達到去年9月上任以來的歷史新高；相較於去年9月的民調數據，當時賴清德的不信任度為18.5％，如今在經過7個月後，已提升將近一倍。

不僅如此，賴清德信任度也再度敗給台北市長柯文哲，民調中也詢問民眾對於台北市長柯文哲的信任度，有55.2％表示信任，32％不信任。若與賴清德相比，柯文哲的信任度已領先賴清德0.9個百分點，不信任度則比賴清德少了3.3個百分點。

他說，賴在去年9月接任時被認為是當救火隊，從目前的狀況來看，顯示「這張牌失靈了」，對民進黨而言，更恐怖的是，朱立倫的民調上來了，且相較民進黨天王級的賴清德只有小輸，甚至已超越蔡。

吳子嘉認為，朱的民調趨勢是在往上，賴的趨勢往下，這種情況如果一直持續到2020年總統大選前，對於民進黨政權保衛戰有很大的變數，如果2020年是朱立倫pk蔡英文，蔡是毫無勝算，為了確保政權，民進黨勢必推出有勝算的賴清德，賴將威脅到蔡英文。

這份民調是調查範圍涵蓋台澎金馬22個縣市，調查時間在4月25日至4月27日，成功訪問1071人，在信賴水準95％時，抽樣誤差最大值為±3.0％。

(中國時報)