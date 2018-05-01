姚文智拉里長衝人氣 柯「何必為難人家」

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中國時報
／台北報導

民進黨是否繼續禮讓台北市長柯文哲備受關注，但綠營基層反柯的情緒愈來愈強，已表態參選台北市長的立委姚文智昨邀集50名民進黨籍里長，在立法院替他「喊凍蒜」，盼綠營在北市能自提人選；柯文哲對此表示，不需要去為難別人，他在當市長，要動員多少里長都有，但何必做這種事，何必為難人家。

民進黨僅剩台北市長人選懸而未決，外界關注國民黨明天確定台北市長人選後，綠營將逐漸明朗。不過，綠營基層反柯情緒高漲，姚文智4月22日舉辦遊行時宛如「柯黑遊行」，昨天他力邀民進黨籍里長替他站台，打算讓民進黨中央聽到基層的聲音。

姚文智指出，過去民進黨在台北市相當慘澹，從只有3名民進黨籍里長不斷打拚，到現在已有77位，感謝里長在百忙中出來力挺他。姚文智說，民進黨一定要掌握民意，了解地方需求。

柯文哲則認為，不需要為難別人，他在當市長，要動員多少里長都有，但何必去做這種事，何必為難人家。

媒體詢問姚文智，傳言民進黨傾向禮讓柯文哲，是否屬實？姚文智說，他不知道這種說法從何來，但若已決定就不必討論，他會表達參選意志，強調選對會應該了解他們堅定的主張。

由於柯文哲曾說教育部拔掉管中閔的做法是「白痴」，姚文智暗批，一方面被「這個人」罵白痴，另一方面又要禮讓「這個人」，盼高層、選對會要盡力了解基層心聲。

出席活動的民進黨籍台北市里長聯誼會長許振通說，若要禮讓也不能直接禮讓，否則基層里長都很反彈，黨中央至少要有全民調或能讓大家信服的決策。

面對民進黨基層反彈，柯文哲僅說，深呼吸、放輕鬆，每天該做的事做好就好。

(中國時報)

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