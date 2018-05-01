史上第一次 全台教育不服從

全教總昨日指吳茂昆言行已經不足以擔任教育部長，要求吳即刻下台，而行政院錯誤引用吳茂昆為教長，也應向人民致歉，全教總並將發起「不接受、不忍受、不配合」運動，直到吳下台為止。（陳怡誠攝）

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中國時報
／台北報導

台灣歷史上首度出現「教育不服從」！教育部長吳茂昆上任後引發不少爭議，全國教師工會總聯合會及全國教育產業總工會昨天均要求吳茂昆下台，全教總更發起「不接受、不忍受、不配合」運動，將動員所有會員拒絕執行教育部下達的指令與任務。

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拒絕執行教育部指令

現在全國中小學幼稚園教師有約20萬人，全教總有8萬會員、全教產有6萬會員，扣除重複的部分，兩個教團涵蓋的中小學幼稚園教師約有10萬人，超過總教師人數的一半。

高教方面，公立大學校院協進會、私立大學校院協進會、台灣大學系統（台大、台師大及台科大）均已發表聲明，在管中閔人事案上，教育部已傷害大學自主，他們並要求政治退出校園運作。

全教總理事長張旭政說，吳茂昆歷來被指控的爭議，一時片刻恐怕難以釐清，未來更有違反國家法律之虞，吳茂昆領導的教育部，在備受質疑的社會氛圍下施政，公信力也將大打折扣，為了教育的長遠發展，也為了孩子的未來，他們無法接受這樣一位教育部長。

促府院道歉另覓教長

全教總要求：一、府院對錯誤任用吳茂昆並引起紛擾向全國人民致歉；二、教育部長吳茂昆即日起立即下台，請行政院另覓具有社會信任基礎，能夠帶領台灣教育的新任部長。

全教總並發起「不接受、不忍受、不配合」活動，內容包括：一、請全國民眾同步更換FB大頭貼－「拒絕接受吳茂昆」；二、請所有教育人員拒絕執行教育部下達的指令與任務；三、請所有教育人員拒絕出席由吳茂昆部長主持的所有會議，如課審會、性別平等審議委員會、教育經費基準委員會。

全教產理事長黃耀南也說，吳茂昆已不適合擔任教育部長，應該立即下台。國立高中職校長遴選下周起舉行，他擔心如果吳茂昆繼續擔任教育部長，恐會讓政治黑手伸進來，那會是教育不幸。國教行動聯盟理事長王立昇則表示，吳茂昆說話顛三倒四，每次都製造更多混亂，已不適任，行政院應該讓他下台，「否則禍不遠矣」。

政治黑手帶來教育不幸

不管是高教或國教的人均出來反吳茂昆，這是台灣教育史上首度出現的「教育不服從」現象。不過吳茂昆回應，他不知道為何這些團體認為他不適任，他正安排跟他們坐下來談，任何問題可以當面釐清，但如果刻意操作成政治議題就不應該。

(中國時報)

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