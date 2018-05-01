劇本先寫好 吳早就是拔管黑手

2018年05月01日 04:11 中國時報 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

立委許毓仁（右）、柯志恩（左）到部長辦公室找部長。（王英豪攝）

國民黨立委柯志恩昨在臉書爆料教育部為了「拔管」所舉行的跨部會小組成員，本來就有教育部長吳茂昆在內，吳茂昆以中研院院士身分受邀參加諮詢會議，原來拔管劇本早已寫好，「吳茂昆早已經是『拔管』黑手！」

柯志恩公布教育部跨部會諮詢小組成員名單，除了法務部、陸委會以及人事總處相關官員外，學者專家則是邀請了當時是中研院院士的吳茂昆、國北教大教授周志宏以及前世新大學校長賴鼎銘。柯志恩質疑，吳茂昆的專業是物理超導體，針對管案他到底有什麼專業可以提供專業知識？竟能參與管中閔聘用與否的會議。

柯志恩指出，第一場跨部會會議是4月10日舉行，吳茂昆當時就已學者身分受邀，而前教育部長潘文忠則是4月12日請辭，是否因為當時吳茂昆拔管決心昭然若揭，又查不出管赴陸兼職的罪證，扛不下壓力才閃電請辭，好置身事外？

柯志恩痛批，行政院長賴清德當初說找科學家來主掌教育，其實只是粉飾之辭，「蔡政府心中哪有教育大計，只有拔管的算計！」鋪天蓋地就是要逼迫台大及遴選委員會低頭，要不斷凌遲管中閔，讓他知難而退。

此外，吳志揚昨在法制委員會要求吳茂昆報告「行政程序法與管案相關爭議」，但吳茂昆卻落跑，以另有公務為由改派次長林騰蛟出席，綠委大力護航不讓吳茂昆出席，結果引發藍綠口角。

綠委以會議違法為由要求取消報告案，並主張部長不用親自出席；藍委則反嗆吳茂昆不敢面對，一定要他親自說明，藍委甚至一路殺到教育部想找吳茂昆。最後民進黨提散會動議，以人數優勢讓會議流會，吳志揚則宣布擇期還會再開。

藍委許毓仁透露，吳茂昆其實根本沒有公務，教育部為了這場會議已經備戰一整個早上，但吳茂昆卡管的理由說不清楚，高層不讓他去立院接受立委質詢，所以鐵了心怎麼樣都不讓吳茂昆親自到立法院。

(中國時報)