劇本先寫好 吳早就是拔管黑手

教育部駁回台大校長遴選結果。國民黨立委吳志揚在司法及法制委員會要求教育部長吳茂昆至立法院報告並備詢，吳茂昆以另有公務為由請假，引發藍委不滿。吳志揚下午強調不接受吳茂昆的假單，並宣布休息。（王英豪攝）

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中國時報
／台北報導
立委許毓仁（右）、柯志恩（左）到部長辦公室找部長。（王英豪攝）

國民黨立委柯志恩昨在臉書爆料教育部為了「拔管」所舉行的跨部會小組成員，本來就有教育部長吳茂昆在內，吳茂昆以中研院院士身分受邀參加諮詢會議，原來拔管劇本早已寫好，「吳茂昆早已經是『拔管』黑手！」

柯志恩公布教育部跨部會諮詢小組成員名單，除了法務部、陸委會以及人事總處相關官員外，學者專家則是邀請了當時是中研院院士的吳茂昆、國北教大教授周志宏以及前世新大學校長賴鼎銘。柯志恩質疑，吳茂昆的專業是物理超導體，針對管案他到底有什麼專業可以提供專業知識？竟能參與管中閔聘用與否的會議。

柯志恩指出，第一場跨部會會議是4月10日舉行，吳茂昆當時就已學者身分受邀，而前教育部長潘文忠則是4月12日請辭，是否因為當時吳茂昆拔管決心昭然若揭，又查不出管赴陸兼職的罪證，扛不下壓力才閃電請辭，好置身事外？

柯志恩痛批，行政院長賴清德當初說找科學家來主掌教育，其實只是粉飾之辭，「蔡政府心中哪有教育大計，只有拔管的算計！」鋪天蓋地就是要逼迫台大及遴選委員會低頭，要不斷凌遲管中閔，讓他知難而退。

此外，吳志揚昨在法制委員會要求吳茂昆報告「行政程序法與管案相關爭議」，但吳茂昆卻落跑，以另有公務為由改派次長林騰蛟出席，綠委大力護航不讓吳茂昆出席，結果引發藍綠口角。

綠委以會議違法為由要求取消報告案，並主張部長不用親自出席；藍委則反嗆吳茂昆不敢面對，一定要他親自說明，藍委甚至一路殺到教育部想找吳茂昆。最後民進黨提散會動議，以人數優勢讓會議流會，吳志揚則宣布擇期還會再開。

藍委許毓仁透露，吳茂昆其實根本沒有公務，教育部為了這場會議已經備戰一整個早上，但吳茂昆卡管的理由說不清楚，高層不讓他去立院接受立委質詢，所以鐵了心怎麼樣都不讓吳茂昆親自到立法院。

(中國時報)

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