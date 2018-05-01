不給理由 台大遴委會拒重啟

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中國時報
／台北報導

教育部「拔管」，要台大重新遴選新校長。不過台大校長遴選委員會發言人袁孝維昨表示，除非教育部能給一個合法的理由，否則遴委會不會屈服政治壓力重新遴選新校長。台大校方則將提出訴願等行政救濟，並在5月12日召開校務會議討論因應。

教育部長吳茂昆回應，台大校長遴選委員會是由校務會議委託成立，如果遴選委員不願重啟校長遴選，那台大代理校長郭大維就應該召開校務會議，討論下一步要怎麼走。

台大校長遴選委員會共21人，其中3人是教育部指派的官方代表，難道他們也同意拒絕重啟遴選？袁孝維回應說，台大遴委會4月28日發出的聲明中，有幾個遴選委員或許有不同意見，但超過一半以上的人都支持這樣的決定。

袁孝維說，台大校長遴委會1月5日選出管中閔為新校長，沒想到教育部不接受結果，迫使遴選委員會在1月31日再次召開會議，但最後仍做成管中閔當選資格「毫無疑義」的結論。

教育部持續不放手，甚至在4月27日否決了管中閔人事案，台大遴委會無法接受教育部違法「駁回」，因此發表聲明譴責其干預大學自主，將在台灣高教歷史留下記錄。

袁孝維要求教育部長吳茂昆依法行政，聘任管中閔為台大校長。她表示，遴委會獨立行使作業，並非教育部的下屬單位，所以不明白教育部是依什麼法來要求遴委會？如果要遴委會重選新校長，請教育部提出法源依據為何？吳茂昆回應，根據跨部會諮詢小組提供的法律意見，管中閔的當選資格有適法性疑慮，因此台大校長遴選委員會應該根據教育部提供的資料重新檢視，再進行新一次公平、公正的遴選，選出新校長。

對於台大校長遴選委員會拒絕重新遴選新校長，吳茂昆脫口說，不重啟遴選，那遴選委員會應該考慮解散。不過後來他又表示，台大應再開一次校務會議，以決定後續要怎麼做。

(中國時報)

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