吳反駁「我若是走狗 明天就辭職」

2018年05月01日 04:11 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

教育部長吳茂昆駁回台大校長當選人管中閔的人事案，外界質疑政治力介入，甚至罵他「走狗」。吳茂昆昨反駁：「這件事完全沒有政治力介入，我怎麼可能是行政院長（指賴清德）的走狗？如果真是這樣，我明天就辭職，不可能接受被看成走狗。」

吳茂昆上任後爭議不斷，前天在台北華山創意文化園區舉行的新南向教育展，國民黨台北市長參選人鍾小平前來踢館，當面質問他「為何要『拔管』」，並罵他是「賴清德的走狗」。

對於最近不斷被批評、羞辱，吳茂昆昨天下午1時30分臨時找了在教育部記者室的記者們說明，他說，在管中閔人事案上，全沒有政治介入，反而是看到外面的政治介入太嚴重。

吳茂昆表示，蔡英文總統透過政務委員要他做兩件事，一是教導學生要節約能源，再從學校擴及到家庭，帶動全民節能；二是改善學生的校外教學，再擴大校外教學範圍，讓偏鄉小孩可以到都市來認識更多的台灣。

至於賴清德，吳茂昆說，賴清德要他注意私校退場、教育新南向及企業人才不足等問題，譬如在與產業座談中，賴院長第一個點名他，問怎麼解決產業缺乏人才的問題？不過立院司法及法制委員會及教育委員會昨下午邀請吳茂昆就「行政程序法與國立大學校長遴選規範之適用關係」進行專題報告並備質詢，但吳茂昆請假不出席，卻花時間跟記者澄清爭議，引發國民黨立委不滿。

柯志恩、吳志揚等6位國民黨立委，昨天下3時30分前往教育部要協尋部長，過程中教育部警衛還拉下鐵門阻攔，在主秘朱楠賢示意下才開門，6位立委衝到2樓占領部長室，但部長不在，他們打電話給吳茂昆，但吳未接電話。僵持了20多分鐘，朱楠賢表示會將立委們的意見轉達給部長，才結束這場突襲。

(中國時報)