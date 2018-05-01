離岸風電遴選 台電中鋼出線

經濟部舉行「離岸風力發電規畫場址遴選結果及容量分配結果說明記者會」，共有7家開發商獲選。（趙雙傑攝）

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中國時報
／台北報導
經濟部次長龔明鑫（右）與能源局長林全能（左）一同在經濟部舉行「離岸風力發電規畫場址遴選結果及容量分配結果說明記者會」。（趙雙傑攝）

商機逾6632億元的離岸風電規畫場址遴選結果出爐！經濟部昨日公布離岸風電遴選3.5GW分配結果，以總量來看，達德（WPD）在公布的兩波遴選中拿下1058MW容量，堪稱最大贏家，沃旭集中火力申請第2波併聯，拿下900MW排名第2；另本土台電、中鋼則以黑馬之姿躋進第2波獲選名單。不過，與麥格里合作的上緯則意外掉出第2波名單外。

7開發商10風場 脫穎而出

依經濟部規畫，2020年完工併聯遴選分配容量738MW，2021至2025年完工併聯遴選分配容量3098MW，總計容量達3836MW，吸引9家業者、18案場競逐。昨日公布離岸風電規畫場址遴選會議及容量分配結果，計有7家開發商、10個離岸風場獲選。

區域分布上，以彰化2400MW（62.6％）最高，其次分為雲林708MW（18.4％）、苗栗378MW（9.9％）及桃園350MW（9.1％）。2020年738MW併網部分，由上緯、達德（WPD）獲得；2021年至2025年配額高達3098MW，則有達德、沃旭、丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）、中鋼、台電、海龍出線，力麗、亞泥則落選。

上緯落空 達德最大贏家

對於外界質疑中鋼、台電經驗不足卻能出線，2021至2025年申請量高達2000MW的上緯意外敗北，能源局長林全能指出，台電、中鋼沒開發經驗，但報告內容扎實用心，像台電便提到興建傳統火力電廠須建置海管等設施，在海事工程上有相當經驗，同時在大型工程整合經驗上，也屬台電強項。但對於上緯在第2波遴選未拿下任何容量，官員多表示，23位委員各有不同看法，無法評論。

本土業者黑馬 報告扎實

遴選結果外商為最大贏家，能源局員工說，在技術或財務兩大評分重點上，外商在經驗與財務實力確實較佳。

經濟部次長龔明鑫指出，依規範，落選者只要達到60分以上，可申請剩餘1.6GW競標，此次遴選業者相當努力，都有達到60分以上，因此都可申請，並於6月競標、7月起簽訂行政契約。

至於外界關切離岸風電興設能否如期達標？林全能指出，會滾動式管理獲選廠商，若無法依規定期程取得籌設許可、施工完工，會予淘汰並由後續順位遞補。

(中國時報)

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