風電概念股 悲喜兩樣情

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中國時報
／台北報導

離岸風電開發商遴選結果昨公布，概念股盤中受激勵多有表現，其中，參與開發團隊最多的台船股價直奔漲停，中鋼等走升，惟指標股上緯投控反遭外資趁利多出貨，族群股價表現兩樣情。

本次風場得標商共7家，包括德商達德（wpd）、丹麥商沃旭、丹麥哥本哈根季礎建設基金（CIP）、上緯、北陸電力（NPI）、中鋼、台電等。

台船與沃旭、CIP等多家開發商簽訂合作意向書，如今風場開發商結果出爐，海上運輸與安裝等工程也即將啟動。

台新投顧指出，目前台灣水下基礎組裝廠商為興達海洋基礎及世紀離岸風電兩家；興達海洋基礎為中鋼100％持股，中鋼機械及中鋼構為其供應鏈一環，世紀離岸風電則由世紀鋼持股65％，上述7家風場得標商未來水下基礎供應均得倚靠之。

對於指標股上緯遴選結果，台新投顧指出，原預估上緯將取得900MW+378MW，結果公布，上緯378MW低於預期，預計海鼎風場將再參選競標，以目前來看剩餘容量為1664MW，預計海鼎風場至少可再取得一塊風場。

豐銀投顧分析師翁偉捷表示，指標股多半股價已提前反映，在遴選結果昨日公布前夕，反遭賣盤利用利多消息出貨，造成股價回檔。開發商通過遴選後，後續有多項關卡須突破，在這實現夢想的路程，市場對族群想像將回歸現實面，開發商接下來營收表現與後續政策等成為觀察重點。

離岸風電族群這一波行情大好，惟市場對其股價恐有過度想像，少數股性原不活潑的個股，股價搭上熱潮，受到買盤拉抬。

(中國時報)

離岸風電遴選 台電中鋼出線 台新金年獲利增15％ 回饋股東

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