台新金年獲利增15％ 回饋股東

台新金強調，一向落實公司治理並維護股東權益。圖為台新金控董事長吳東亮。（本報資料照片）

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中國時報
／ 台北報導

針對有股東指台新金控經營績效不彰，台新金4月30日發出聲明強調，自成立以來一向落實公司治理，並維護股東權益，更是管理階層與全體員工共同努力的目標，金融機構穩健運作，才是永續治理與回饋股東的重要基石。

台新金控表示，多年來在管理階層與全體同仁共同努力下，獲得國內、外專業機構肯定，例如連續多年獲證交所對上市櫃公司進行公司治理評鑑的肯定；且近年來各項業務的表現優異，並深獲國內、外專業機構肯定，近3年共計獲得近200項國內、外大獎。

展望未來，台新金強調，該公司管理階層與全體同仁仍將全力以赴，為全體股東爭取優值的報酬，希望各界股東繼續給予肯定與支持。

台新金日前法人說明會中，總經理林維俊說明，台新去年稅後盈餘130.61億元，年成長達14.6％，股東權益報酬率（ROE）9.61％、資產報酬率（ROA）0.8％，金控資本適足率（CAR）124.9％；今年第一季成長動能延續，稅後盈餘38.10億元、年成長14.41％。

林維俊表示，今年主要業務依舊維持成長動能，其中以中小企業放款預估成長15％以上，消金放款及財富管理業務也可望成長5至15％，但由於今年總體景氣持審慎樂觀看法，觀察目前美國升息步伐不變，對獲利有正面助益，預估每升息1碼（0.25個百分點），對台新挹注年獲利將可增加1700萬元。

台新金主要獲利來源為銀行占81％，核心業務淨利息收入年增4.1％、淨手續費收入年增4.5％、投資及交易收入年增7.7％，其中，財管及信用卡各貢獻成長4.4％及9.8％；證券部分因台新證合併大眾證發揮綜效，手續費貢獻度大幅成長119.7％。

(中國時報)

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