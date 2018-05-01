北市買房 不吃不喝15年

2018年05月01日 04:11 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

內政部營建署發布2017年度第4季房價負擔能力指標統計成果，其中，全國房價所得比為9.16倍，也就是說平均要9.16年不吃不喝，才能買到房子。六都中房價所得比還是以台北市居冠，為14.99倍，等於要15年不吃不喝才能買房，台北居仍然大不易。

「房價所得比」代表民眾要花多少年可支配所得，才能買一戶住宅數值。營建署公布最新房價負擔能力指標統計，去年第4季全房價所得比，較上季（9.22倍）些微減少0.06倍，較去年同季（9.32倍）小幅減少0.16倍。

六都房價所得比換算購屋能力的年限，台北市房價所得比雖略為降低0.14倍，但仍需要14.99年才買得起房子；新北市房價所得比上升0.24，需要12.71年；桃園市略微降低0.08，購屋也要8.14年；台中市上升0.18，購屋需9.61年；台南市上升0.23，購屋需要7.57年；高雄市下降0.1，購屋需要8.22年。整體而言，六都購屋困難度起伏互見，但雙北購屋還是得13年以上不吃不喝。

營建署表示，房價負擔能力的貸款負擔率，比例愈大表示房價負擔能力愈低，負擔率低於30％為可合理負擔，大於等於50％則是負擔能力過低，房價負擔能力共可區分為可合理負擔、略低、偏低及過低四種等級。

營建署說，本季全國房價負擔率37.58％，維持在負擔能力略低等級，其中，貸款負擔率較上季（37.84％）些微減少0.26個百分點，較去年同季（38.34％）些微減少0.76個百分點。

以雙北而論，新北市貸款負擔率為52.19％，較上季些微增加0.98個百分點；台北市貸款負擔率為61.52％，較上季些微減少0.56個百分點，較去年同季些微減少0.97個百分點。

(中國時報)