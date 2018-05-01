家庭平均每戶財富1135萬創新高

2018年05月01日 04:11 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

行政院主計總處昨公布最新「國富統計」， 105年底家庭平均每戶財富淨值為新台幣1135萬元，較前1年資產增加6萬元、創下歷年新高；由於近年房市不景氣，家庭資產不減反增，窺探其原因才發現，原來是家庭的現金與活期性存款增加了11萬元，以往推升資產最大推手的房地產，這此調查的估值則減少5萬元。

民眾以活期儲蓄的方式，將現金存放銀行，利率只有更低，目前活儲利率約 0.2％至0.25％，根本抵擋不住1％以上的通貨膨脹；住商不動產企研室經理徐佳馨指出，存款變多代表大家對未來沒信心，「不敢消費」是最主要的關鍵，隨著年金改革的議題發酵，家庭現金存款恐怕只會增、不會減。

除民眾消費縮減外，徐佳馨進步一步分析，台灣房價自3年前開始滑落，對有意購屋民眾態度顯得保守，部分先將購屋預算存起來，等待好的「買點」再進場，這也推升了家庭現金活期存款的增加。

根據國富統計顯示，105年底全國總戶籍856萬戶，家庭部門平均每戶資產負債淨值（不含人壽保險準備及退休基金準備，土地按市價重評價）為1135萬元，其中，房地產為551萬元，整體資產較上年底增加6萬元，現金與活期性存款增加11萬元，房地產則減少5萬元。

主計總處官員表示，其實國人現金存款每年皆持續增加，只是往年房地產的增加速度太過顯著，當房市開始滑落之際，才突顯這次調查現金存款增加顯著的現況。

根據統計，104年與103年底的國富統計調查，家庭平均每戶現金與活期性存款增加金額分別為3萬元與7萬元；調查也同時顯示，平均每戶國內金融性負債為174萬元，負債增加4萬元，其中貸款為167萬元。

(中國時報)