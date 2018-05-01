家庭平均每戶財富1135萬創新高

國內家庭平均每戶資產狀況一覽表

友善列印
中國時報
／台北報導

行政院主計總處昨公布最新「國富統計」， 105年底家庭平均每戶財富淨值為新台幣1135萬元，較前1年資產增加6萬元、創下歷年新高；由於近年房市不景氣，家庭資產不減反增，窺探其原因才發現，原來是家庭的現金與活期性存款增加了11萬元，以往推升資產最大推手的房地產，這此調查的估值則減少5萬元。

民眾以活期儲蓄的方式，將現金存放銀行，利率只有更低，目前活儲利率約 0.2％至0.25％，根本抵擋不住1％以上的通貨膨脹；住商不動產企研室經理徐佳馨指出，存款變多代表大家對未來沒信心，「不敢消費」是最主要的關鍵，隨著年金改革的議題發酵，家庭現金存款恐怕只會增、不會減。

除民眾消費縮減外，徐佳馨進步一步分析，台灣房價自3年前開始滑落，對有意購屋民眾態度顯得保守，部分先將購屋預算存起來，等待好的「買點」再進場，這也推升了家庭現金活期存款的增加。

根據國富統計顯示，105年底全國總戶籍856萬戶，家庭部門平均每戶資產負債淨值（不含人壽保險準備及退休基金準備，土地按市價重評價）為1135萬元，其中，房地產為551萬元，整體資產較上年底增加6萬元，現金與活期性存款增加11萬元，房地產則減少5萬元。

主計總處官員表示，其實國人現金存款每年皆持續增加，只是往年房地產的增加速度太過顯著，當房市開始滑落之際，才突顯這次調查現金存款增加顯著的現況。

根據統計，104年與103年底的國富統計調查，家庭平均每戶現金與活期性存款增加金額分別為3萬元與7萬元；調查也同時顯示，平均每戶國內金融性負債為174萬元，負債增加4萬元，其中貸款為167萬元。

(中國時報)

北市買房 不吃不喝15年 深澳電廠用燃氣 基隆人受害

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。