味全別停吸睛 吸引百萬點擊

林鳳營在台南設置全台最大的牧場，並獲得TGAP（台灣良好農業規範）、TAP（產銷履歷農產品）等認證標章。（味全提供）

友善列印
中國時報
／台北報導
林鳳營勵志廣告手法創新，最新出爐的「牛奶讓你強大」《別停篇》，短短一個星期點閱率已破百萬次！(味全提供)

林鳳營勵志廣告手法創新，最新出爐的「牛奶讓你強大」《別停篇》，短短一星期點閱率便已破百萬！引發網友熱烈討論。味全主管指出，《別停篇》透過不同角色奔跑向前，向在台灣各角落努力生活的人物發聲，以「別停」來鼓舞大家與台灣奮起，堅持自己的信念勇敢前進。

「不畏逆境，向前衝」」的勵志觀，成為味全近年來廣告凸顯重點，從2017年第4季林鳳營鮮乳品牌以「牛奶讓你強大」為主軸，以《棒球篇》、《衝浪篇》、《姊弟篇》、《魚販夫妻》，透過「哪有什麼一帆風順的人生！你要嘛趴著，要嘛就給我站起來！」「不怕摔，就能漂亮地站來！」激勵話語，鼓勵正處於低潮的人。

鼓舞各族群堅持信念

味全主管指出，《別停篇》透過年輕族、母女互動、身障者參與三鐵競賽，一幕幕感動人心的畫面，傳達「年輕的信念別停」、「勇氣別停」、「愛別停」、「幸福別停」、「未來別停」及「逆風而行別停」等信念，鼓舞各角落、各族群即使面對困境，也要堅持信念勇往直前。

在食安風暴後，味全處分業外相關的資產，如松青超市、UCC咖啡等，集中資源專注集團核心事業，逐步改善體質，在去年轉虧為盈，擺脫陰霾。

像是為了讓消費者可品嘗到優質鮮乳，林鳳營在台南設置全台最大的牧場，內有新型設備、專業飼養員、營養師與獸醫，獲得TGAP（台灣良好農業規範）、TAP（產銷履歷農產品）等認證標章。

專注核心一步一腳印

牧場飼養處副理陳挺軒表示，林鳳營提供每頭牛12平方公尺的生長環境，是全台灣唯一符合歐盟標準的牧場。牛隻所食用牧草，更是馬虎不得，營養師閻昱圻說，「牧場最容易看到的畫面，就是我在吃草。」他認為唯有親自品嘗，才能了解各種飼料的味道與特色，進而調配出適合不同牛群的飼料，並找出牛喜歡的味道。味全主管強調，期望在一步一腳印的努力下，爭取更多消費者認同。

(中國時報)

三部曲守護食安 接軌國際

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。