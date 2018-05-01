味全別停吸睛 吸引百萬點擊

2018年05月01日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

林鳳營勵志廣告手法創新，最新出爐的「牛奶讓你強大」《別停篇》，短短一個星期點閱率已破百萬次！(味全提供)

林鳳營勵志廣告手法創新，最新出爐的「牛奶讓你強大」《別停篇》，短短一星期點閱率便已破百萬！引發網友熱烈討論。味全主管指出，《別停篇》透過不同角色奔跑向前，向在台灣各角落努力生活的人物發聲，以「別停」來鼓舞大家與台灣奮起，堅持自己的信念勇敢前進。

「不畏逆境，向前衝」」的勵志觀，成為味全近年來廣告凸顯重點，從2017年第4季林鳳營鮮乳品牌以「牛奶讓你強大」為主軸，以《棒球篇》、《衝浪篇》、《姊弟篇》、《魚販夫妻》，透過「哪有什麼一帆風順的人生！你要嘛趴著，要嘛就給我站起來！」「不怕摔，就能漂亮地站來！」激勵話語，鼓勵正處於低潮的人。

鼓舞各族群堅持信念

味全主管指出，《別停篇》透過年輕族、母女互動、身障者參與三鐵競賽，一幕幕感動人心的畫面，傳達「年輕的信念別停」、「勇氣別停」、「愛別停」、「幸福別停」、「未來別停」及「逆風而行別停」等信念，鼓舞各角落、各族群即使面對困境，也要堅持信念勇往直前。

在食安風暴後，味全處分業外相關的資產，如松青超市、UCC咖啡等，集中資源專注集團核心事業，逐步改善體質，在去年轉虧為盈，擺脫陰霾。

像是為了讓消費者可品嘗到優質鮮乳，林鳳營在台南設置全台最大的牧場，內有新型設備、專業飼養員、營養師與獸醫，獲得TGAP（台灣良好農業規範）、TAP（產銷履歷農產品）等認證標章。

專注核心一步一腳印

牧場飼養處副理陳挺軒表示，林鳳營提供每頭牛12平方公尺的生長環境，是全台灣唯一符合歐盟標準的牧場。牛隻所食用牧草，更是馬虎不得，營養師閻昱圻說，「牧場最容易看到的畫面，就是我在吃草。」他認為唯有親自品嘗，才能了解各種飼料的味道與特色，進而調配出適合不同牛群的飼料，並找出牛喜歡的味道。味全主管強調，期望在一步一腳印的努力下，爭取更多消費者認同。

(中國時報)