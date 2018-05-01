三部曲守護食安 接軌國際

2018年05月01日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

爭取消費者認同，味全推動食安三部曲，接軌國際，獲得正面成效，林鳳營鮮乳連2年拿到國際級的SQF（Safe Quality Food，SQF）驗證，成功成為亞洲第1瓶獲得SQF最高等級驗證的鮮乳。

食品工業發展研究所主管指出，食安關鍵在於「制度、系統、溝通」，政府應建立符合國際化及國內需求的食安管理制度，業者應建立如符合SQF等可與國際接軌的自主管理系統，提供消費者安心的消費環境。

落實食安管理，味全推動食安三部曲，從第一部曲「全產品溯源」、到二部曲「配方簡單化」、再到三部曲「品質與國際接軌」。在「品質與國際接軌」部分，味全高雄廠經過1年多時間準備，以96分高分獲得SQF Level 3 Excellent卓越等級最高驗證，共632項ISO/IEC17025認證實驗室檢驗項目獲通過，包含67項原料、6項包材，以及27項產品皆符合食品安全衛生標準的要求，實現食安三部曲的承諾。

味全主管表示，落實食安最困難的是品質要與國際接軌，為與國際接軌，味全不僅旗下全部員工都上過食安相關的課，還特別組成團隊，邀請SQF專家來台，到工廠訪查外，也在檢驗設備升級、員工訓練、系統重新檢視與更新方面做努力，終於通過認證。

所謂SQF，指的是Safe Quality Food，目前由FMI美國食品行銷協會監管，不僅是全球食品安全促進會所認可的國際食品安全標準，也是目前國際上公認最嚴謹的驗證體系，可依據產業規模分成Level 1基本食品安全、Level 2食品安全管理，以及Level 3全程品質安全管理體系等3個等級，且只有取得Level 3認證的產品，才可以將標章放在產品包裝上。如今美國有7成的通路商要求供應商須有這項認證，如麥當勞McDonald’s、沃爾瑪Walmart、好市多Costco、家樂福Carrefour等。

過去4年在取得國際認證上已投入逾億費用，味全2016年高雄廠先取得SQF最高等級驗證，之後斗六廠也取得SQF Level 3驗證，台中廠則取得SQF Level 2認證，重拾消費者信心。

(中國時報)