模範勞工表揚 旺旺俞聖行獲獎

2018年05月01日 04:11 中國時報 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

為慶祝五一勞動節，勞動部昨舉行全國模範勞工表揚典禮，由行政院長賴清德頒獎。旺旺中時集團的中視資深攝影俞聖行是唯一入選的媒體工作者，他表示，在工作崗位兢兢業業24年，用攝影機記錄許多新聞事件，獲選模範勞工覺得非常榮耀，當然責任也更重了。

回憶新聞工作的點點滴滴，俞聖行不禁眉飛色舞。1995年他隨當時的行政院長連戰訪問捷克，當時雖只有老三台，新聞競爭卻非常激烈。某日連戰到一所大學演講，僅中視與中央社跟到，由於是不公開的行程，校方不允許媒體進入；俞聖行謊稱是隨行攝影官，但穿著又太休閒，幸好靈機一動，與中央社記者互換衣褲，才能入內拍攝獨家畫面。

還有1994年11月間，東吳大學校長章孝慈在北京訪問時腦溢血昏迷，其胞兄、時任僑委會委員長章孝嚴（後改名為蔣孝嚴）前往探視後，突然轉往桂林祭掃其母章亞若的墳墓。俞聖行和同事獲悉後設法擠上同一班機，上去後才發現補到最後兩個機位，當然接下來又是獨家新聞。

俞聖行說，如今媒體環境雖不如前，但很感謝公司和集團仍願提供充足資源，改善工作環境，讓勞資關係更加和諧。目前他是《六十分鐘》節目製作團隊成員，一定會全力以赴，拍攝更好的畫面。

此外，來自新竹市的陳麗珠開計程車18年，平時即熱心助人，加入工會後又任勞任怨，深受同業愛戴，這次也當選模範勞工。難得的是，他的老公黃正昌4年前已先獲獎，兩人都是小黃運將，堪稱夫唱婦隨。

陳麗珠說，她常接送行動不便的老人並細心照料，每天6點多就出門，擔任義交協助指揮交通。而新竹科學園區有些公司的高層往往年齡較大，子女都已離家求學或自立；陳麗珠就用心傾聽他們的心聲，往往一趟車程下來，對方的心情大為放鬆，又可全心投入工作。

對黃正昌、陳麗珠夫婦而言，開計程車就是最好的職業；因為隨時都可與不同的人接觸；而樂在工作、樂於助人，就是夫婦倆的座右銘。

(中國時報)