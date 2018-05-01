求解黃牌 漁業署祭出1200萬重罰

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中國時報
／台北報導

歐盟黃牌遲未解除，漁業署為證明執法有成，昨對外公布違規懲處情形，其中，東港籍遠洋漁船「順得滿66號」因隱匿航蹤，遭罰1200萬元，是史上最高的裁罰金額。但該船因涉及運毒案，包括船隻及8名涉案的台灣人，現正遭印尼政府扣留調查當中。

漁業署表示，順得滿66號在去年7月進入馬來西亞檳城港持續停留，但漁業署調查發現，順得滿66號早在今年1月就從馬來西亞航往新加坡，但船位即時監控系統（VMS）卻顯示仍停在檳城港，可見是在拔掉VMS設備的情形下駛離港口，以不實船位掩蓋出港事實，故意規避主管機關管控，除重罰1200萬元外，還將廢止漁業執照，未來不得再出港作業。

漁業署統計，去年全年對34艘漁船祭出處分，總罰鍰3595萬元，今年至今已對19艘違規漁船祭出處分，總罰鍰達4382萬元，執法成效和去年相比大有提升。

農委會副主委陳吉仲表示，漁業署今年罰了漁民4300多萬，卻未能如預期解除黃牌，農委會的心情相當難過且掙扎，如果不加強執法解除黃牌，未來可能還會升級成紅牌，到時將嚴重影響台灣漁業，但他相信，只要政府依照法律架構確切執法，黃牌很快就能解除，呼籲少數違規漁民要合法作業，遠洋漁業才能永續經營。

漁業署遠洋漁業組副組長王茂城指出，此次遭重罰的順得滿66號還涉有案外案，2月7日在印尼水域，遭印尼軍方查獲船上載有毒品，重達1公噸，該船因涉及運毒，連船及涉案的8名台灣人，目前正被印尼政府扣留當中，不過漁業署的裁罰，是針對仍在台灣的船主，不會有罰不到人的情形，後續漁業署會密切與刑事單位保持聯繫，了解此案發展，但若印方確認順得滿66號違法屬實，船隻可能會被印方直接銷毀。

(中國時報)

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