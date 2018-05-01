高鐵藝術元年 推12款限量車票

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中國時報
／台北報導

台灣高鐵公司與國家文化藝術基金會合作，昨宣布啟動「台灣高鐵藝術元年」計畫，透過視覺與不定期表演的安排，將藝術融入高鐵，未來更隨機發售限量藝術車票，向旅客傳達「與藝術不期而遇」的精神。

計畫首波邀請享譽國際的藝術家林明弘，他擅長以在地記憶作為創作靈感，在世界各地進行特定場所的藝術創作著稱，讓觀者在接觸藝術的同時，也能對環境產生嶄新的視角。

身為霧峰林家後代，林明弘從林家古厝景薰樓的窗花發想，選擇高鐵台中站人潮最為聚集的四個出入口，製作大型窗貼裝置藝術，傳達「家」的溫暖回憶，也呼應高鐵傳遞人情味、生活記憶的理念。

台灣高鐵董事長江耀宗表示，台灣高鐵營運邁入第二個10年，除了持續提供高品質的交通服務，更持續思考如何以更積極、主動的方式親近大眾。強調「台灣高鐵藝術元年」將以滲透、擴散及內化三個階段，帶給高鐵旅客及員工優質的藝術體驗。

國藝會董事長林曼麗說，藝術是唾手可得的，預計5月到8月，藝術家合作12款藝術車票，在高鐵隨機限量販賣，各高鐵車站、車廂也會做裝置藝術，讓藝術跟旅客不期而遇。

另外，為確保行車安全，台灣高鐵引進要價新台幣4000萬的「路軌兩用鋼軌超音波探傷車」，車輛可180度轉向，靈活行駛於軌道或平面道路，以超音波檢測鋼軌，是高鐵軌道安全的「把脈高手」。

高鐵軌道電力部協理鄭啟明指出，探傷車一年測3次，採分段每月巡檢方式，完整檢視全路線，每次完成全線巡檢約需花費4個月，每年需完成1500公里鋼軌檢測作業。

探傷車作業時間都在半夜12時30分至清晨5時，檢測時速35至45公里；在人力需求上，從以前10幾人減少至4至5人，可節省許多人力及時間。

(中國時報)

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