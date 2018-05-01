善變川普施惠 台像受虐婦

2018年05月01日 04:11 中國時報 施施 、 周慧如 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普上任迄今15個月，實施許多惠台政策，包括制定《台灣旅行法》、核准14億美元軍售，近日任用的國安顧問波頓也以友台著稱。但《華盛頓郵報》4月29日的一篇評論指出，台灣方面卻未因此慶幸，反而戒慎警惕地看待雙方關係，這是因為川普上任以來政策混亂、反覆無常，就連親密盟友台灣都無所適從。

決策難捉摸 蔡政府觀望

華郵副總主筆狄爾（Jackson Diehl）評論稱，川普尚未就任，就與蔡總統通電話，讓許多人跌破眼鏡，但很快地，他的態度就出現180度轉變，開始向大陸國家主席習近平示好。3月16日川普簽署《台旅法》，鼓勵台美高層互訪，但數日後美國務院亞太副助卿黃之瀚訪台，卻讓川普大動肝火，因為此事必定會激怒習近平，他卻未在事前獲知。

狄爾稱，他本月隨美國「企業研究所」（AEI）代表團訪台，發現川普推出多項友台政策，但白宮決策搖擺不定、難以捉摸，「就連美國最親密、最可靠的盟友（指台灣）都覺得必須遠離白宮的混亂及難以預測、反覆無常的政策」。他還引述國安會前祕書長邱義仁的說法，「我們感覺美國正重新審視（與北京）的『交往策略』，但不知道結果會如何。我們必須知道美國會用怎樣的政策取代過往的交往策略」，因此蔡政府目前「仍在觀望」。

憂陸貼標籤 台戒慎警惕

除了受到川普的影響，台灣的態度也反映出大陸日益強大的國力與堅定的意志。台灣希望善用華府當下的氣氛以及波頓等盟友的影響力創造優勢，但就算是立場傾向台獨的民進黨，也不願被大陸視為「麻煩製造者」。他引述1位觀察家形容，台灣這種心態堪稱「受虐婦女症候群」。

據狄爾觀察，從許多方面來看，台灣已像是「中國一省」。30年前，台灣經濟規模和大陸相當，現今被大陸6個省超越，台灣4成出口都銷往大陸或香港；逾100萬人在大陸工作；由於薪資成長停滯，人才大量流向對岸。

外交部稱報導與事實不符

對於華郵這篇評論，外交部昨晚表示，美國政府透過許多具體行動展現對我國的支持，我政府均於第一時間向美方公開表達誠摯感謝之意。華郵相關報導及評論有與事實不盡相符之處，外交部已請駐處與該報溝通說明。

一位資深外交人員表示，川普對台採取的友好措施，其實都是在準備對大陸發動貿易戰前，對台加碼，主要目的是對付北京，但蔡英文總統非常謹慎，深知紅線在哪裡，不能誤觸；但是華府見蔡英文不踩，就會推台灣一把，因為兩岸關係不睦，才能符合美國利益。

(中國時報)