兩韓擬重啟經濟合作 締雙贏

國際社會若解除對平壤的制裁措施，北韓藏量豐富的稀土可滿足南韓的需要圖為；北韓黃海北道稀土礦場。（朝中社資料照）

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中國時報
／綜合報導

27日兩韓峰會簽署的《板門店宣言》中，同意落實南北韓曾商定的經濟合作項目，一旦這些項目重啟，對雙方經濟都會帶來新的突破口。尤其是，北韓蘊藏豐富稀土，稀土為製造智慧型手機等高科技產品的重要原料，只要國際社會解除制裁措施，北韓有可能與身為全球第五大礦物消耗國的南韓交易稀土，達至雙贏。

《板門店宣言》同意重啟2007年第二次韓朝首腦會談時商定的各項合作內容，包括開城工業園區第二階段開發、積極建設經濟特區等。青瓦台表示，會首先致力重啟京義線和東海線鐵路，作為朝韓加強經濟合作和文化交流的起點。鐵路網一旦完成翻新工程，可望連接西伯利亞鐵路，將南韓第一大港釜山的貨物輸出歐洲。

南韓《中央日報》4月30日報導說，從中長期來看，有可能正式制定更大框架的共同開發計畫。南韓總統文在寅去年便提出「韓半島新經濟地圖」構想，其核心是西海岸和東海岸、以及對兩韓邊境「非軍事區」進行同時開發。韓方並期待進一步與大陸和俄羅斯等鄰近國家共同參與北韓的開發，以擴大外延效益。

報導又指出，北韓境內礦物資源開發項目也可望獲得飛速發展，估計當中42種礦物的潛在最大價值便可達3.9兆美元（約新台幣115兆元）。尤其是，北韓境內蘊藏包括鎢、鉬等大量稀土，號稱世界級水平。稀土為製造高科技產品的重要原料，但北韓因科技、設備不足等問題，現時對這些資源的開發程度僅占其經濟的14％。

南韓各企業已經在為重啟經濟合作積極做準備。南韓財界相關負責人表示，「韓國企業的市場價值哪怕只上升1％，都將是巨大的金額。」

(中國時報)

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