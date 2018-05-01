與美不同調 英法德挺伊朗核協議

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中國時報
／綜合報導

英國首相梅伊辦公室4月29日表示，英國、法國和德國已同意，美國總統川普揚言放棄的伊朗核協議，依然是阻止伊朗取得核子武器的最佳方法。

梅伊辦公室發表的聲明指出，梅伊首相與法國總統馬克洪、德國總理梅克爾通電話，3人同意伊朗核協議可能必須擴大範圍，涵蓋彈道飛彈等領域。他們也討論伊朗核協議到期會發生什麼事，以及什麼被視為伊朗破壞區域穩定的活動。美國國家安全顧問波頓在華府表示，川普總統尚未決定是否退出伊朗核子協議。

正在中東展開上任後首度出訪的美國國務卿蓬佩奧4月29日從沙烏地阿拉伯飛抵以色列，與總理納坦雅胡會面。蓬佩奧斥責伊朗「有當中東霸主的野心」，若無法修改核協議，確保伊朗永遠不會擁有核武，美國將直接退出。納坦雅胡則形容「伊斯蘭教極端主義和核武是世界最大威脅」，各國必須阻止伊朗。

當天伊朗總統魯哈尼與法總統馬克洪通電話時表示，伊朗已與國際強權就核問題達成協議，德黑蘭當局不會接受承諾以外的任何限制，強調這個問題沒有談判餘地。雙方一致同意在接下來數周內就保留2015年伊朗核協議共同努力。伊朗也反駁蓬佩奧的「霸主野心」說毫無根據。

川普1月宣布，「最後一次」延長對伊朗核問題的制裁豁免期，將5月12日定為修改的最後期限，揚言屆時沒有令他滿意的修改方案，將退出伊朗核協議。

(中國時報)

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