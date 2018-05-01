徵才非搶人 政府勿故步自封

大陸台辦來台灣校園徵才，被政府視為有國安疑慮，大陸學者認為此舉妨害台生的就業權利。圖為台灣師範大學舉行「孔子行腳」活動，吸引兩岸四地的大學生參加。（本報資料照片）

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中國時報
／台北北京報導

日前有媒體引述國安人士指稱「大陸台辦申請來台交流案變多」，但不少交流團私下到大學宣傳大陸雙創環境，政府對此將嚴審並加強情蒐。對此，北京聯合大學台研院兩岸關係所所長朱松嶺表示，這很明顯是台灣當局故步自封。徵才又不是搶人，台生有自己的判斷力和理性選擇，台灣當局此舉是妨害台生選擇就業的權利，是開歷史的倒車，也是赤裸裸阻礙兩岸交流和破壞現狀的行為。

台辦交流團遭疑 未放行

大陸公布惠台31條措施後，磁吸效應不斷發酵，有媒體日前引述國安人士指出，近來大陸各地台辦遞件申請來台案件數明顯增加，雖然已對多起進入大學校園、有特別意圖的台辦交流團嚴審未放行，但仍「防不勝防」。不少交流團「鑽漏洞」，私下到大學宣傳大陸雙創，並質疑徵才活動是有系統吸納台灣人才。

陸學者批 開歷史倒車

北京聯合大學台研院兩岸關係所所長朱松嶺昨日受訪時表示，台協是民間組織，是為台商、台胞、台青尋求發展機遇，台辦工作人員充其量是為了做好服務工作，以便台商和相關單位做好徵才保障。「這是欲加之罪，何患無辭。」

他說，徵才又不是搶人，台生基本都是完全民事行為能力人，有自己的判斷力和理性選擇，會選擇對自己有利的發展方向和發展道路。台灣當局此舉是妨害台生的擇業權利，是開歷史的倒車，也是赤裸裸阻礙兩岸交流和破壞現狀的行為。

北京航空航天大學「一國兩制」法律研究中心執行主任田飛龍則表示，台灣行政部門對台生赴陸就業過分政治化猜疑，這些活動不過是為台生介紹大陸31條惠台措施等具體資訊，台灣當局此舉不啻於斬斷台生前途的一條可能機運。

他強調，蔡政府現今在政治上與大陸隔離，若經濟文化等方面也阻礙交流，這就是對人民前途的不負責任，傷害台青利益前途的同時，更傷害兩岸關係和平發展前景，使得兩岸更猜疑疏離。

(中國時報)

蔡政府玻璃心 大學校長頭大

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