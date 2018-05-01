蔡政府玻璃心 大學校長頭大

2018年05月01日 04:11 中國時報 鄭郁蓁 ／台北報導 ／台北報導

大陸國台辦日前公布31項惠台措施，給予台商、台生乃至台胞各領域同等大陸國民待遇，涵蓋產業、財稅以及教育等面向。近日卻傳出為防堵大陸以交流為名，實則招攬學生赴大陸就業，內政部聯審會對於進入大學校園的台辦交流團多起申請案，皆嚴審未放行，引發多所大學校長相當不滿。

實踐大學校長陳振貴表示，近年台灣整體就業環境不佳，大陸企業提出更優惠的措施吸引台灣年輕學子，提供年輕人創業基地和基金，還會有專人輔導，對於當前台灣薪資低廉來說，無異提供了更多的就業管道與創業可能性，相當具有吸引力。

陳振貴表示，在大陸目前還存留的台資創業企業都是經過許多考驗才能存活至今，體質良好，他也親自去參觀。因目前企業面臨轉型、接班人的問題，大陸第二代青黃不接，台幹人數流失，大陸仍希望核心的財務、會計、主管職缺仍以台灣人為主，正好是台灣人才的好機會。

然而，陳振貴指出，大陸企業來台舉辦招聘會去年第1屆順利舉行，但今年因為大陸提出惠台31項後，政府卻變得「很敏感」，原定上海台協5月5日於松菸辦理，結果所有公有的場地竟不給使用，只好改成6月初在和平高中舉辦，過程一波三折。此外，廈門台協原預計7月在世貿舉辦聯合徵才，也傳出場地遭貿協打回票。

他認為，大陸市場廣大，讓兩岸年輕人互相交流，切磋琢磨，讓台灣學子認識大陸學生的狼性是很好的教育，政府應該以更健康的態度正面看待，而不是以「防堵」的態度對待。

龍華科大校長葛自祥也指出，學校現在都要幫學生想到「出路」，尤其要跟上國際化的腳步，更不該分區域，只要學生有機會，學校都應該讓學生知道。

葛自祥認為，目前學校和大陸各種交流活動，教育部有必要說清楚「哪些可以、哪些不行」，例如大陸機構來台大學進行講座，題目卻是以大陸青創內容為例行不行？否則不斷以防堵的態度看待之，「一般情況學校都不會有事，一旦有事，學校就會被判違規，變得很冤枉。」讓學校相當頭痛。

(中國時報)