全球人壽 瑜珈獻愛創紀錄

2018年05月01日 04:11 中國時報 魏嘉虹／台北報導

持續關注健康及弱勢孩童議題的全球人壽，結合公益、瑜珈及金氏世界紀錄等3大元素，邀請所有愛運動護健康、愛公益的民眾，揪親人好友一起參加「因為愛‧萬人瑜珈」活動，於4月29日在中正紀念堂兩廳院廣場熱烈登場，現場逾千人成功挑戰「最多人同時做弓箭步」的金氏世界紀錄，並捐出部分報名費，共新台幣20萬元，給忠義基金會幫助失依兒童成長。

最多人同時做弓箭步

全球人壽董事林文惠出席活動時表示，全球人壽秉持「因為愛 責任在」的品牌精神，持續打造「一份公益，多方得利」的公益善循環模式，落實企業社會責任，這次更結合運動、公益及金氏世界紀錄等3大元素，締造「愛」的金氏世界紀錄，相信是讓大家難忘的一天，也讓失依兒感受到溫暖與愛，幸福成長。

董事長林文惠也進一步指出，現代人常常工作家庭兩頭燒，瑜珈對身體而言是很好的紓壓方式，可由內而外的放鬆，讓忙碌的民眾透過簡單的方式，就能多愛自己一點，「愛護健康，也是對家人的責任」；同樣地，我們也鼓勵同仁多多報名共襄盛舉，協助同仁做好健康管理，打造有口皆碑的運動企業，持續朝「以人為本，幸福企業」的目標邁進。

捐款20萬關懷失依兒

持續耕耘企業社會責任的全球人壽也將部分報名費用，總計捐助新台幣20萬元給忠義基金會，關懷幫助失依兒未來的成長及教育資源，讓失依兒感受社會溫暖的力量，一起用「愛」創造歷史，如果每個人都願意發揮一點影響力，影響的範圍就會跟著愈來愈大。

(中國時報)