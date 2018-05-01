網路投保年金險 中壽卡厲害

2018年05月01日 04:11 中國時報 魏嘉虹／台北報導

2017年網路投保大躍進，根據金管會保險局統計，壽險業網路投保保險費收入較前1年大幅成長7倍之多，其中最熱賣的就是利率變動型年金保險。中壽為首家推出利率變動型年金保險網路投保之保險公司，經過長時間的數據累積發現，主要購買族群為30至54歲占8成，以女性占6成為主，居住地多集中在北部地區，顯示女性除了是網購主要族群外，同樣重視自己的財務規畫。

此外，數據顯示有些民眾會重複回購，最多的將近50次，顯示網路投保的便利性，能隨時幫助民眾啟動財務規畫。中國人壽資深協理許鴻儒表示，為進一步滿足民眾所需，中壽針對不同族群提供更便利、合適的繳費方式1個月內強勢推出2檔利率變動型年金保險商品，包括以信用卡繳費的「中國人壽e卡得利利率變動型年金保險(甲型)」，以及使用線上轉帳繳費的「中國人壽e鑫e億利率變動型年金保險」。

2張商品首期保險費最低只要新台幣(下同)1萬元起，民眾在第1次購買後，可隨時不定期彈性繳交保險費，其中「中國人壽e鑫e億利率變動型年金保險」還可定期彈性繳交保險費，且累積已繳保險費為10萬元以下，附加費用率為1.5%，若累積已繳保險費超過10萬元的部分，可享附加費用率1.2%。2張商品透過宣告利率穩健累積年金保單價值準備金；年金給付時，還可依個人需求選擇一次給付或分期給付，幫助民眾訂製個人化的資產配置方案，更有效率累積夢想基金。

(中國時報)