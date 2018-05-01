網路投保年金險 中壽卡厲害

中壽為首家推出利率變動型年金保險網路投保之保險公司，主要購買族群為30至54歲占8成，並以女性占6成為主。（中國人壽提供）

友善列印
中國時報
魏嘉虹／台北報導

2017年網路投保大躍進，根據金管會保險局統計，壽險業網路投保保險費收入較前1年大幅成長7倍之多，其中最熱賣的就是利率變動型年金保險。中壽為首家推出利率變動型年金保險網路投保之保險公司，經過長時間的數據累積發現，主要購買族群為30至54歲占8成，以女性占6成為主，居住地多集中在北部地區，顯示女性除了是網購主要族群外，同樣重視自己的財務規畫。

此外，數據顯示有些民眾會重複回購，最多的將近50次，顯示網路投保的便利性，能隨時幫助民眾啟動財務規畫。中國人壽資深協理許鴻儒表示，為進一步滿足民眾所需，中壽針對不同族群提供更便利、合適的繳費方式1個月內強勢推出2檔利率變動型年金保險商品，包括以信用卡繳費的「中國人壽e卡得利利率變動型年金保險(甲型)」，以及使用線上轉帳繳費的「中國人壽e鑫e億利率變動型年金保險」。

2張商品首期保險費最低只要新台幣(下同)1萬元起，民眾在第1次購買後，可隨時不定期彈性繳交保險費，其中「中國人壽e鑫e億利率變動型年金保險」還可定期彈性繳交保險費，且累積已繳保險費為10萬元以下，附加費用率為1.5%，若累積已繳保險費超過10萬元的部分，可享附加費用率1.2%。2張商品透過宣告利率穩健累積年金保單價值準備金；年金給付時，還可依個人需求選擇一次給付或分期給付，幫助民眾訂製個人化的資產配置方案，更有效率累積夢想基金。

(中國時報)

全球人壽 瑜珈獻愛創紀錄 滙豐卡友綁Apple Pay 消費送購物…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。