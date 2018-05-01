滙豐卡友綁Apple Pay 消費送購物金

2018年05月01日 04:11 中國時報 梁仕昌／台北報導

滙豐(台灣)商業銀行於4月26日宣布，即日起為其客戶支援使用Apple Pay，該服務以簡單、安全且保障隱私的方式付款，改寫行動支付的面貌，及快速又便利。即日起，滙豐台灣信用卡客戶將可以信用卡透過Apple Pay在數千家商店進行行動支付或是在app中支付。

滙豐(台灣)商業銀行個人金融暨財富管理事業處負責人葉清玉表示：「我們很高興正式支援卡友使用Apple Pay進行支付，為提供滙豐卡友一項安全又方便的行動支付體驗。我們堅信非接觸式支付方式會隨著逐漸上升的滲透度而繼續引領著行業。滙豐台灣將會持續發展行動支付策略，滿足客戶更好的金融體驗。」

為慶祝Apple Pay服務上線，滙豐台灣同步推出卡友優惠活動。即日起至5月31日止，凡滙豐信用卡正卡持卡人以滙豐信用卡首次綁定Apple Pay，不限金額消費並登錄，每卡享回饋乙次50元7-ELEVEN電子購物金，每人不限卡別限登錄2張卡片，每人回饋上限100元7-ELEVEN電子購物金，回饋限量10,000名。

更多滙豐台灣信用卡活動詳情與支援Apple Pay相關注意事項請查詢滙豐網站http://www.hsbc.com.tw。

(中國時報)