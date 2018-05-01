上海銀行簡單卡 最高回饋3％

2018年05月01日 04:11 中國時報 郭隆富／台北報導

上海商銀推出「上海銀行簡單卡」，提供一般消費國內1%、國外2%、日韓3%，次期回饋，回饋無上限也無下限，無需兌換也無到期日。

上海銀行簡單卡功能齊全，有嗶小額的悠遊卡功能，有Visa Paywave的小額感應交易免簽名，上海商銀加入了Samsung pay與Google Pay，天天、周周、月月還享有優惠，並推出手機版的行動帳單，不用下載APP、不用登錄網銀，每月結帳後會以手機簡訊發送通知，連結再輸入簡單的驗證資料，隨時查看信用卡帳單資訊及消費內容可以即時產生繳款條碼進行繳款，相當方便；「上海銀行簡單卡」僅提供行動帳單或電子帳單，讓持卡人可以掌握信用卡帳單資訊。

「上海銀行簡單卡」只要年消費6萬就免次年年費，或是設定以上海商銀活儲帳戶自動扣繳信用卡帳單，扣繳期間就免年費，扣繳成功次月該帳戶還享有優惠活儲利率及3次自動化通路免手續費之優惠；107/6/30前申辦之新客戶3個月內消費滿NT$5萬還享有德國品牌小家電「鬆餅機」及「直立式吸塵器」二選一。「上海銀行簡單卡」相關權益或服務之細節及限制條件，請上http://www.scsb.com.tw/contect/simplecard 查詢。

(中國時報)