移工酒後口角 1刀刺死同鄉

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中國時報
／南投報導

6名越南籍移工前天假日相約聚餐，其中2名阮姓男子酒後發生口角衝突，37歲阮男盛怒下拿起水果刀，刺入24歲阮男左胸後逃逸，在場同鄉一時嚇傻楞住，直到屋主發現才報案，但救護車趕至時，傷者已無生命跡象，送醫不治，警方昨依殺人罪將阮嫌送辦，今天將解剖死者，查明死因。

警方前天下午3時獲報，南投市同源路一處民宅發生命案，初步調查，6名越南移工相約到該民宅同鄉租屋處頂樓，席地而坐喝酒、吃火鍋。

酒過三巡後，24歲阮姓男子疑因不滿37歲阮姓同鄉倚老賣老，拿碗丟砸同鄉，37歲阮男不甘受辱，盛怒之餘拿起一旁水果刀，猛刺被害人左胸部後，發現鑄下大錯，隨即逃離現場，在場其他4人面對突如其來狀況不知所措，屋主聽到屋頂吵鬧聲上樓查看，發現有人倒臥血泊，趕緊向警、消報案。

南投警分局獲報後，發現2名阮男都在南崗工業區擔任工廠作業員，除調閱監視器追緝外，也透過阮嫌所屬的人力仲介公司，策動他出面釐清案情。阮嫌自知難逃刑責，前晚向警方投案。

阮嫌坦承，因與被害人聚餐時發生爭執，才會隨手拿起煮火鍋用來切菜的水果刀刺向被害人，但他不知道被害人因此傷重致死，警方訊後依殺人罪嫌將阮嫌移送南投地檢署偵辦，檢方今天將率法醫解剖釐清死因。

警方指出，平日對外籍移工聚集處所都編排警力加強臨檢，並透過雇主及仲介公司約束外籍移工，但仍發生這起憾事，將持續加強南崗工業區、外籍移工住宿、及聚集處所治安維護。

(中國時報)

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