糾眾打死小弟 雙煞判囚11年

友善列印
中國時報
／台北報導

桃園侯姓、林姓男子因不滿鍾姓小弟投靠他人，並在臉書嗆聲要「輸贏」，3年前，他們將對方約出後糾眾持棍棒、電擊棒毒打，並且無視鍾男求饒哀嚎，凌虐長達4小時致其休克死亡，最高法院痛斥侯、林手段殘暴，惡性重大，昨依傷害致死罪各判刑11年定讞。

判決指出，侯、林兩人因細故與鍾男發生嫌隙，想要共同教訓鍾男，於是教唆小弟在2015年12月18月下午將鍾男誘騙出門後，再夥眾剝奪其行動自由，將鍾男強押到偏僻山區毆打，眾人以棍棒等器具輪流毆打鍾男。

侯、林從當晚7點起，在桃園南崁山區及三峽樂樂谷，輪流以鐵管、鋁、木棒等器具毆打鍾的軀幹及四肢，隔天凌晨，侯、林將鍾男綑綁帶到侯的住處後，眾人前往宴飲，凌晨5點他們發現鍾男狀況不對，將其送醫後仍因休克死亡。

侯男向醫院謊稱在路邊撿到鍾男，好心幫忙將鍾男送醫，誤導警方辦案，檢警相驗發現鍾男身上有多處鈍挫傷，是遭人毆打引發橫紋肌溶解症、大腦水腫等致死。檢警以車追人逮到所有人，並突破小弟心防，戳破侯男謊言。

高院將侯、林依傷害致死罪各判刑11年，但他們卻互指對方才是首謀，提起上訴並求法官輕判，檢方也認為侯、林有殺人犯意也提上訴。

最高法院審理認為，兩人知悉被害人狀況不佳後，有替他進行施救措施並送醫，難認有殺人犯意，因此駁回檢方與被告上訴確定。

(中國時報)

王炳忠父親 遭限制出境

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。