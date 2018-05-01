糾眾打死小弟 雙煞判囚11年

2018年05月01日 04:11 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

桃園侯姓、林姓男子因不滿鍾姓小弟投靠他人，並在臉書嗆聲要「輸贏」，3年前，他們將對方約出後糾眾持棍棒、電擊棒毒打，並且無視鍾男求饒哀嚎，凌虐長達4小時致其休克死亡，最高法院痛斥侯、林手段殘暴，惡性重大，昨依傷害致死罪各判刑11年定讞。

判決指出，侯、林兩人因細故與鍾男發生嫌隙，想要共同教訓鍾男，於是教唆小弟在2015年12月18月下午將鍾男誘騙出門後，再夥眾剝奪其行動自由，將鍾男強押到偏僻山區毆打，眾人以棍棒等器具輪流毆打鍾男。

侯、林從當晚7點起，在桃園南崁山區及三峽樂樂谷，輪流以鐵管、鋁、木棒等器具毆打鍾的軀幹及四肢，隔天凌晨，侯、林將鍾男綑綁帶到侯的住處後，眾人前往宴飲，凌晨5點他們發現鍾男狀況不對，將其送醫後仍因休克死亡。

侯男向醫院謊稱在路邊撿到鍾男，好心幫忙將鍾男送醫，誤導警方辦案，檢警相驗發現鍾男身上有多處鈍挫傷，是遭人毆打引發橫紋肌溶解症、大腦水腫等致死。檢警以車追人逮到所有人，並突破小弟心防，戳破侯男謊言。

高院將侯、林依傷害致死罪各判刑11年，但他們卻互指對方才是首謀，提起上訴並求法官輕判，檢方也認為侯、林有殺人犯意也提上訴。

最高法院審理認為，兩人知悉被害人狀況不佳後，有替他進行施救措施並送醫，難認有殺人犯意，因此駁回檢方與被告上訴確定。

(中國時報)