招商全國第一 首創新創基地

2018年05月01日 04:11 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

新北市長選舉戰火延燒，民進黨新北市長提名人蘇貞昌陣營指稱「新北在新創產業缺席」，新北市長朱立倫昨指出，新北市不但連續3年招商第一，新創產業、現代科技、工業4.0也有很多新作為，更吸引國際產業進駐，「前縣長離開已10、20年了，可能不太理解狀況。」

蘇陣營所言不符實際

網路媒體報導，蘇貞昌幕僚直指新北市在世界新創產業「是缺席的」，此話一出市府急跳腳，連發兩篇新聞稿回擊。新北市經發局指出，新北市府早在2014年成立「新北創力坊」，以低廉費用提供24小時全天候工作空間，提供課程、業師、媒合資金等全方位服務資源，迄今已培育126組團隊，協助團隊獲超過1億元資金挹注，何來缺席？

除創力坊，市府也提供包括青年創業貸款、創櫃板輔導推薦及中小企業信用保證融資貸款等籌資方式，協助新創企業順利媒合資金茁壯發展。

經發局說，新北人力素質、產業能量及友善投資環境，吸引亞馬遜AWS與新北市合作成立聯合創新中心，未來與創力坊、三重社企電商基地、林口國際創業聚落，帶領新北新創團隊發展，並不只是一間「辦公室」。

經發局說，市府2015年建置「新北全球商貿網」，更開設「跨境電商學院」，幫助企業培育所需的電商人才，也與阿里巴巴、Ebay及亞馬遜等業者辦理媒合會，協助眾多的中小企業轉型，目標將新北市跨境電商交易額提升至2020年的54億元。

除了市府強調招商作為，朱立倫昨受訪也指出，新北產業一路向前發展，在累積資本、營業額、人均所得等均已大幅超越從前，市府將持續推動多元策略，帶領新創等各產業向前，「前縣長離開市府已經1、20年，可能不太理解現在整個發展。」

朱市長招商創造繁榮

市府人員私下表示，蘇縣長當年離開台北縣時百廢待舉，如果沒有朱市長的大動作招商，很難有如今繁榮盛況。

(中國時報)