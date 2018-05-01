林右昌批和稀泥 雙北駁斥

2018年05月01日 04:11 中國時報 張穎齊 、 張立勳 、 葉德正 ╱綜合報導 ╱綜合報導

深澳電廠議題延燒，基隆市長林右昌昨（30日）批評雙北市長不應該「和稀泥」！他強調，新北市長朱立倫應該要說清楚立場，不是由他（林右昌）選擇燃煤或燃氣，其次，電廠都在別的縣市，台北市就只是用電，根本沒有資格談論立場。台北市府強調，沒有支持或反對，期盼中央拿出數據；新北市府重申，反對高汙染的燃煤電廠。

北市盼中央拿出數據

林右昌30日在基隆市議會臨時會中，面對議員爭相要求他說明深澳電廠立場時表示，雙北都是支持「燃氣」發電，但深澳電廠採什麼方式發電及裝置，這都是新北市的權責，其次，台北市只是用電，「根本沒有資格談論立場。」

「大家不應該把問題簡化為贊不贊成燃煤，而是深澳電廠若要繼續發電的話，我們的選擇會是什麼？」他說，燃氣已經被評估認為不可行，雙北不應該再這樣「和稀泥」，讓議題泛政治化，這是「似是而非」又不負責任的態度，到頭來就是什麼都沒有。

「我堅決反對傷害基隆市的方案，也反對燃氣！」林右昌直指，朱立倫曾說台電沒有對燃氣做環評，事實上台電有做，深澳灣沒辦法設置天然氣接收站的儲氣槽，電廠裡也沒辦法，因為距離旁邊的民宅少於144公尺，安全規範不容許設置。

他還提到，關於燃氣方案，台電規畫從協和電廠的液化站，接管線到深澳電廠，並使用海線與陸線方式，但海線的計畫會行經基隆港的航道與基隆嶼、瑞芳的保護礁禁漁區，工程難度高，經費龐大，對航道與漁民生計影響甚鉅。

「做燃氣會害死基隆人！」林說，燃氣管線若採陸線，將經過中山、仁愛、中正等人口稠密的行政區，管線都得重挖，對基隆來說可是「開腸剖肚」；此外，有人說用潮汐或地熱發電，但那些都遠低於用電需求。

台北市政府發言人劉奕霆表示，北市府對此事的態度仍舊不變，期盼中央能夠提出相關數據以供外界了解，並未持支持或反對立場。

新北指市長已講清楚

新北市府發言人張其強強調，朱市長已經講得夠清楚，也講過很多次，「我們從不反對興建電廠，但在全球都在減煤的趨勢下，我們反對興建具高汙染性的燃煤電廠。」

(中國時報)