盧秀燕拚台中升級 林佳龍專注市政

2018年05月01日 04:11 中國時報 盧金足 、 張妍溱 ／台中報導 ／台中報導

國民黨台中市長參選人盧秀燕昨日公布競選識別系統「台中PLUS+」，質疑市府與德商海水採礦合作案；將發動空汙公投，停止中電北送。市長林佳龍強調，專注市政優先，避免讓選舉影響市政進行；新聞局長卓冠廷說，林佳龍是首位挑戰中火的首長，不解為何盧要以唱衰台中作為選舉手段？

盧籲停止中電北送

百燕大軍挑戰龍團隊煙硝味漸濃！盧秀燕發表競選識別系統「台中PLUS+」，強調需要全面「升級」，爭取優質陽光、空氣、水；彩色燕子以藍、橘與綠色為主，宣示包容、尊重與合作。

她重批汙濁天空，蕭條城市經濟，停滯城市基礎建設，市府飽受爭議與質疑；她若當市長，行政與財政規畫都要「陽光透明」。盧秀燕號召「百燕大軍」，也透露「藍軍整合很順利」；以後會在各種活動，出現讓人意想不到的助選大將。

藍軍競選識別系統出爐，綠營何時啟動？林佳龍表示，目前專注市政，將配合中央選委會登記抽籤後再公布個人識別系統。

台電：新設天然氣

卓冠廷反擊盧的說法與事實不符，強調林佳龍大砍中火生煤用量24％，斷絕火力全開；中市去年商業與公司登記成長幅度六都第一，成果有目共睹。

台電發言人徐造華表示，台電減少「中電北送」達到區域電力供需平衡，空品不良期間執行機組降載，投入267.19億元防制設備改善升級，1181億元新設2部天然氣機組，預計2023年其中1部機組營運發電，2025年全面運轉提升降載空間。

(中國時報)