阿里山申請世遺 國外關注

嘉義林管處長黃妙修（左）嘉許修復工程負責人黃聿暉（右）保存林業文資有功。（廖素慧攝）

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中國時報
／嘉市報導

阿里山林業具指標性的文化遺產「嘉義製材所」，完成修復、調研，將分期分區活化，嘉義林管處昨日宣布分階段開放預約導覽，而林管處推動阿里山林業文化景觀申請聯合國世界遺產，獲東方文化遺址保護聯盟肯定，允諾協助與國際文化交流、接軌。

製材工場 7月回歸林務局

嘉義林管處長黃妙修表示，嘉義製材工場當年有30座製材機具，是嘉義製材所園內具代表性的文資，已完成修復及調研考量園區持續施工中，採分期分區活化再利用，階段性開園，5、6月有特定性開放，配合阿里山森鐵預計7月回歸林務局營運，再規畫新的遊程。

外國團體 參訪肯定其價值

黃妙修說，東方文化遺址保護聯盟主席馬修最近自費率團參訪嘉義製材所、檜意森活村、森鐵車庫園區、奮起湖車庫及阿里山森林遊樂區等林業文化，肯定阿里山林業文化的價值，有其特殊、有趣性，且可更加強鄒族原住民的史跡，參訪團允諾協助阿里山林業與國際文化接軌，對申請世遺是一大鼓舞。

嘉義製材所於1913年興建完成，涵蓋製材室、動力室、排煙道、乾燥室、貯木池、鐵道等設施，是阿里山林業開發的木材集散及加工重地，第一代製材工場於1941年地震損毀，隔年1942年再建造大跨距木構造製材工場。

修復有功 文資包商獲表揚

嘉義製材所當時是東亞首屈一指的現代化製材工場，隨著林業沒落而荒廢、他用，嘉義林管處委由具文資合格包商黃聿暉修復，發現文獻記載的「木造平屋建地下動力設備」遺構，黃聿暉不惜延宕工期、財務負擔，做文史資料考據、調研，完成修復及調研，今年獲農委會頒獎表揚為林業有功人士。

嘉義林管處表示，首波預約導覽活動於5至6月間有3場，對象以文資、建築、林業相關領域者為優先及一般民眾，名額有限，詳情可洽詢該處（05）2787006～361作業課。

(中國時報)

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