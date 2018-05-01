恆春石牌公園 鐵色樹不開花

恆春鎮石牌公園的鐵色樹，今年遲遲不開花，居民擔憂是否是因氣候異常所致。（謝佳潾攝）

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中國時報
／屏東報導
恆春文史工作者念吉成指出，今年鐵色樹上連花苞也少見。（謝佳潾攝）

恆春鎮石牌公園有棵樹齡約300歲的鐵色樹，每到5月都會開花飄下「黃金雨」，是在地人共有的美好記憶，且因適逢母親節期間，更被譽為是大地母愛的象徵，不料佳節將至，樹上卻連花苞也少見，居民擔憂是否是因氣候異常所致，更怕有加劇現象。

石牌公園的鐵色樹不僅是鎮內唯一1棵，還是生長在珊瑚礁上，據屏科大及林管處團隊依其樹徑等數據推估約有300年歷史，在地老一輩居民都稱「每年到5月，鐵色樹就美得不像話，黃色的花朵隨風吹下，像極落下黃金雨」。

5月黃金雨 最美風景

遍地金黃色的美景，自日據時期就吸引不少攝影愛好者前往，不料，近年來「美況愈下」，如今年5月將至，但樹上竟連花苞也少見，附近居民無不擔憂，這棵應在母親節前後開花的樹，是否因氣候異常生病了？

林業試驗所恆春研究中心表示，鐵色樹是台灣原生種，而生在野外的原生種因非人工培養，處於「半飢餓狀態」意即營養未達飽滿，有時會呈現隔年開花結果的現象，但若年年都有開花、就今年特別異常，有可能就是氣候劇變的關係所致。

降雨量大減 恐有影響

恆春氣象站指出，據資料顯示，近年每個月的溫度差異不大，今年1至4月都在平均值上下，約25度左右，最大值差約0.5度，對植物生長影響應不大，但就往年平均雨量來看，4月的降雨量應為36.5毫米，但今年卻只有8毫米，這似乎有點影響。

林試所恆春中心主任林照松說，植物生長變異與氣候變遷是否有關，需長期間觀察，雖不能斷言有直接關係，但盼能藉此呼籲大家重視環境議題。

(中國時報)

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