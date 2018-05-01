中和10電箱霸道 寸步難行

新北市永和區秀朗路一段62號民宅外，台電電桿傾斜在民宅上、電線從騎樓穿越，蔡姓屋主昨偕妻子前往台電永和服務所抗議。（葉書宏攝）

友善列印
中國時報
／新北報導

中和區中山路二段沿線有超過十個電箱矗立在人行道上，讓過往行人寸步難行，新北市議員參選人金瑞龍認為，電箱嚴重剝奪行人路權；台電表示，將派員了解。

賴姓民眾說，在當地開業近10年，經過人行道時總要繞道而行，新北市竟有人行道不是提供給行人走的，反而是給台電放置電箱，短短一條路，最少有十幾個電箱，行人的用路權在哪？

金瑞龍表示，曾成功爭取過將中和區中山路三段附近的人行道電箱，移至道路中央分隔島，他認為，道路分隔島中央若有位置，就應該優先規畫移置，才能保障民眾無障礙空間，不然民眾與車爭道危險備增，至於較小的道路或是集合住宅區域就該尋覓空曠區域放置。

台電台北南區營業處服務中心陳主任表示，中和區中山路二段已電纜地下化，為將高壓電轉化成民眾用電，必須有變電器「電箱」存在，近期有與市府等單位討論遷移可能性。

無獨有偶，永和蔡姓民眾昨偕妻子前往台電永和服務所抗議，他痛批台電擾民，永和區秀朗路一段62號住家外的電桿長期傾斜靠在民宅上，導致他們想要修繕房屋，卻連鷹架都無法架設，電桿移置費用還要自行埋單，土木師傅都直言「有高壓電桿及電線在，根本不敢施工。」

需移置電桿可提申請

台電台北南區營業處設計科吳科長表示，依《電業法》規定，儘管電桿傾斜靠在民宅上，只要有供電需求沒有破壞民宅，仍可合法設立，但民眾若因房屋修繕等需求，需要移置電桿，可再行提出申請，費用會由台電埋單。

(中國時報)

林市長神邏輯 護航中央 新聞透視－罔顧民意 林市長才應…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。