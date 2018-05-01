中和10電箱霸道 寸步難行

2018年05月01日 04:11 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

中和區中山路二段沿線有超過十個電箱矗立在人行道上，讓過往行人寸步難行，新北市議員參選人金瑞龍認為，電箱嚴重剝奪行人路權；台電表示，將派員了解。

賴姓民眾說，在當地開業近10年，經過人行道時總要繞道而行，新北市竟有人行道不是提供給行人走的，反而是給台電放置電箱，短短一條路，最少有十幾個電箱，行人的用路權在哪？

金瑞龍表示，曾成功爭取過將中和區中山路三段附近的人行道電箱，移至道路中央分隔島，他認為，道路分隔島中央若有位置，就應該優先規畫移置，才能保障民眾無障礙空間，不然民眾與車爭道危險備增，至於較小的道路或是集合住宅區域就該尋覓空曠區域放置。

台電台北南區營業處服務中心陳主任表示，中和區中山路二段已電纜地下化，為將高壓電轉化成民眾用電，必須有變電器「電箱」存在，近期有與市府等單位討論遷移可能性。

無獨有偶，永和蔡姓民眾昨偕妻子前往台電永和服務所抗議，他痛批台電擾民，永和區秀朗路一段62號住家外的電桿長期傾斜靠在民宅上，導致他們想要修繕房屋，卻連鷹架都無法架設，電桿移置費用還要自行埋單，土木師傅都直言「有高壓電桿及電線在，根本不敢施工。」

需移置電桿可提申請

台電台北南區營業處設計科吳科長表示，依《電業法》規定，儘管電桿傾斜靠在民宅上，只要有供電需求沒有破壞民宅，仍可合法設立，但民眾若因房屋修繕等需求，需要移置電桿，可再行提出申請，費用會由台電埋單。

(中國時報)