新聞透視－罔顧民意 林市長才應該踹共

2018年05月01日 04:11 中國時報 葉德正 、 林金池

基隆市長林右昌為了深澳電廠槓上雙北市長，看似為了基隆市民發聲，但諸多「似是而非」的言論可笑至極，不僅違背了大多數北北基民眾反對興建深澳電廠的民意，還硬扯埋天然管線「害死基隆人」；中央施政不得人心，地方又有林右昌的失言，有這種同志，民進黨根本就不需要敵人。

林右昌強調市民優先，但是中央一聲令下興建深澳電廠，北台縣市首長表達疑慮，唯有林右昌對此態度曖昧，眼見民意與黨意相左，又把責任推給新北市，試問，基隆人的健康不值錢嗎？深澳電廠離基隆市鬧區比較近還是新北市鬧區比較近？身為市長，可以這樣撇乾淨、完美切割嗎？

其次，深澳電廠如果改成天然氣發電，管線路徑必須要經過台電評估，明明台電從協和電廠開始就有陸路、海路兩種選擇，台電2006年環評報告到2018年的環差報告，僅評估過大潭電廠送氣可行性，林右昌卻為了幫中央掩護，拿著台電先前召開記者會的說明圖，刻意誤導外界一定從陸路經過，這不是嚇唬基隆市民嗎？

況且，就算天然管線從地底經過有這麼可怕嗎？難道基隆市民不使用天然氣瓦斯爐、熱水器？按照這邏輯，所以全台灣家家戶戶，每個人都是抱著炸彈囉？

北台灣明明就是發展地熱、潮汐的潛力地，林右昌為了替深澳電廠解套，硬指潮汐、綠電不符需求，完全違背蔡英文總統所說發展綠電的目標，試問，「到底是昨是今非，還是昨非今是」？身為市長立場搖擺，要民眾到底相信誰呢？

想要替行政院背書，卻又怕背離民意，乾脆槓上雙北市長來場烏賊戰術，林市長，你才是最該說清楚的人！

(中國時報)