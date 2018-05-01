豐原地標 被花博「分屍」

2018年05月01日 04:11 中國時報 王文吉 ／台中報導 ／台中報導

葫蘆墩橋牌坊如今被拆解，僅剩中間的石樑遺留在現場，下方刻有「豐原市長張溢城敬題」字樣則埋入地底。（讀者提供）

豐原地標被花博分屍！民眾投訴指出，日前經過正進行花博工程的葫蘆墩公園，發現葫蘆墩橋牌坊竟被拆了！只剩石樑被棄置在地，其餘石柱不翼而飛恐遭變賣。建設局澄清，基於花博工程整體考量，將石造牌坊拆解，移做地景或座椅使用，並沒有變賣。

葫蘆墩橋牌坊屬於四柱三間式格局，以整塊原石榫接而成，外觀相當氣派，為葫蘆墩公園內最大地標。「是這樣破舊立新的嗎？」民眾比對舊照片，發現石樑原本刻有「葫蘆墩橋」及「市長張溢城敬題」等字。但首長名已被埋入土裡，這對尚健在的前市長很不敬。

前豐原市長張溢城不悅說，「兩個多月前就有鄉親跟我說『你任內蓋的牌坊被分屍了』，我覺得很不被尊重！」張溢城指出，牌坊是由大陸花崗岩原石構成，每塊都有數10噸重，當時用10公分寬白鐵榫接；雄偉入口意象，配合葫蘆墩橋及軟埤溪流經，景色優美，還曾辦過迪士尼燈會是豐原人美好回憶。

市議員陳清龍、北湳里長黃文亮表示，牌坊有指標意義；盼花博結束後能恢復原貌。建設局澄清說，因牌坊影響花博整體設計，拆解後有題字部分做為綠地地景，無題字石材做為地景座椅，並未變賣。

(中國時報)