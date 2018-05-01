侯有信心 下次要站朱市長位置

2018年05月01日 04:11 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

新北市議會國民黨團4月30日舉行黨團幹部交接典禮，市長朱立倫、各局處首長與國民黨新北市長參選人侯友宜都到場觀禮，侯友宜致詞表示，一時找不到要站在哪，不過他突然手指朱立倫，強調下一次要站在朱市長位置，「我一定做到！」現場議員歡呼高喊「凍蒜！」

新北市議會國民黨團交接，議員林金結接任黨團書記長，副書記長則是周勝考、宋雨蓁，財務長鄭戴麗香，林金結強調，將以黨的志工角色，肩負與其他黨團協商溝通的角色，並全力支持與監督市政；另外市黨部主委李乾龍、國民黨副主席曾永權等人也出席祝賀。

侯友宜致詞時表示，剛進來找不到自己該站哪，議員位置不是，站副市長李四川位置也不行，還好李乾龍提醒他站在前黨團書記長黃永昌旁邊，但他相信「那個位置是暫時性」，接著他手一舉指著朱立倫說：「我下次來要站朱市長那個位置，我一定說到做到！」

侯友宜說，新北市政是好是壞民眾自有一把尺，選舉不是毀滅別人成就自己，有人說朱市長沒做事讓他滿頭問號，難道三環三線20年前有嗎？ 國民運動中心、公托以前有嗎？

侯友宜強調，國民黨要緊緊團結在一起，不管對方傾全黨之力要把他們殲滅，他絕對跟大家生死與共往前走，「朱市長我一定不會給你漏氣」，議員全力拚過半、市長當選；朱立倫也以「下一任市長」稱呼侯友宜，表達支持。

(中國時報)