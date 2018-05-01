笨港水月庵 地方促列文化資產

古笨港水月庵，記錄大陸來台開墾的漢葬壇郊制度，有200多年歷史，文史工作者申請列為歷史建物。（張朝欣攝）

友善列印
中國時報
／雲林報導

位於雲嘉交界的古笨港水月庵，記錄大陸來台開墾的漢葬壇郊制度，廟方人員並保存諸多相關文物可證明其歷史已有200餘年，卻因地震後整修部分廟體而無法列入歷史建物，文史工作者昨日提出申請，希望將之列為文化資產，留予後世子孫。

大陸先民來台開墾，非常重視壇郊制度，在重要城鎮郊外設置神壇，接引在台安葬的大陸先民移靈返鄉，位於北港鎮新街里的北壇碧水寺、新港鄉共和村的南壇水月庵，即是雲嘉地區最具代表性的兩座壇郊。

北港鎮文史工作者吳登興表示，北壇碧水寺曾因廟產糾紛遭拍賣，寺廟封閉10餘年，去年才由地方人士集資將寺廟買回重新啟用。南壇水月庵則是北港陳姓家族所有，目前由地方士紳陳哲正負責管理。

陳哲正說，水月庵在1964年因白河大地震受損，家族曾加以整修，這幾年他整理水月庵相關文物，極力爭取將水月庵列為歷史建物，卻因部分廟體沒有保留原貌而受阻，最近更因嘉義縣政府進行排水溝整治工程，危及寺廟整體性，讓他相當無奈。

關於南壇水月庵的確切創建年代，吳登興指出，日治時期的《臺南州祠廟名鑑》、《臺灣古蹟全集》皆記載建於乾隆56年，至今已有200餘年歷史，廟方也保有清乾隆時期石香爐與案桌，希望相關單位能協助保存水月庵。

(中國時報)

中市藍營議員 聲援管爺 20藝術家創作地景 點亮南迴

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。