笨港水月庵 地方促列文化資產

2018年05月01日 04:11 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

位於雲嘉交界的古笨港水月庵，記錄大陸來台開墾的漢葬壇郊制度，廟方人員並保存諸多相關文物可證明其歷史已有200餘年，卻因地震後整修部分廟體而無法列入歷史建物，文史工作者昨日提出申請，希望將之列為文化資產，留予後世子孫。

大陸先民來台開墾，非常重視壇郊制度，在重要城鎮郊外設置神壇，接引在台安葬的大陸先民移靈返鄉，位於北港鎮新街里的北壇碧水寺、新港鄉共和村的南壇水月庵，即是雲嘉地區最具代表性的兩座壇郊。

北港鎮文史工作者吳登興表示，北壇碧水寺曾因廟產糾紛遭拍賣，寺廟封閉10餘年，去年才由地方人士集資將寺廟買回重新啟用。南壇水月庵則是北港陳姓家族所有，目前由地方士紳陳哲正負責管理。

陳哲正說，水月庵在1964年因白河大地震受損，家族曾加以整修，這幾年他整理水月庵相關文物，極力爭取將水月庵列為歷史建物，卻因部分廟體沒有保留原貌而受阻，最近更因嘉義縣政府進行排水溝整治工程，危及寺廟整體性，讓他相當無奈。

關於南壇水月庵的確切創建年代，吳登興指出，日治時期的《臺南州祠廟名鑑》、《臺灣古蹟全集》皆記載建於乾隆56年，至今已有200餘年歷史，廟方也保有清乾隆時期石香爐與案桌，希望相關單位能協助保存水月庵。

(中國時報)