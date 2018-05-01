20藝術家創作地景 點亮南迴

「南方以南－南迴藝術計畫」將於5月26日登場，當地舞團以傳統「月亮聚」為活動熱身。（莊哲權攝）

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中國時報
／台東報導

比「國境之南」更南的台東南迴線長期以來被忽略，導致經濟不振、部落凋零，台東縣政府以「南方以南」為主題進行3個多月的南迴藝術計畫，邀請20名藝術家創作大型裝置作品，與當地的文化、生活相融合，期待「隱藏版」的南迴4鄉被看見。

「島嶼之南，還有另一個南方」台東縣長黃健庭說，南迴線有豐富的自然景觀及部落文化，但是比起東海岸、縱谷卻落後許多，因為產業無法發展，造成部落凋零、年輕人出走、文化無法傳承，南迴成了不太被看見的神秘地方，因此在他任內最後兩年，把施政重點放在點亮南迴。

他說，縣府跨局處辦理這次的「南方以南─南迴藝術計畫」，除了藝術家的作品與地方文化結合，呈現出部落精神以外，更重要的是吸引更多遊客來南迴地區停留，以帶動南迴部落產業，讓南迴充滿機會。

南迴藝術計畫於5月26日展開，到9月1日止，涵蓋達仁、大武、金崙、太麻里4鄉，邀請20位國內外及南迴在地藝術家共同參與，其中有2016年世大運聖火台操刀團隊，在大鳥部落運用尼伯特颱風廢材料打造水泥山呼籲環保題題。

除了定點展出多件大型裝置作品及既有建築物視覺改造以外，也將舉辦50多場民眾參與的教育性質活動，希望透過長期性交流，讓藝術與在地生活、傳統文化擦出火花。

(中國時報)

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