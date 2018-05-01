選前狂出銀髮團 柯挨批政策買票

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中國時報
／台北報導

台北市長柯文哲上任後大砍重陽敬老金，引發長者眾怒，市議員王鴻薇踢爆，今年適逢選舉年，柯P為討好長者，竟新增2600萬銀髮觀光預算，且880車全數壓在下半年出團，一直持續到選舉前1個月，根本是政策買票，想讓選民拿好康、投柯P，她要求出團時程應提前，避免疑慮。

對此，北市觀傳局長陳思宇表示，因該案招標金額較大，需經發包中心處理，有30天等標期，加上880車數量龐大，分布在各周出團，時程才會那麼趕。

觀傳局今年新增2600萬銀髮觀光活動，讓長者免費出遊，由於該項目是一次性預算，加上柯文哲在議會答詢時，曾脫口稱「這是討好長輩用的」，讓不少議員質疑是為選舉買票兼綁樁。

王鴻薇昨在議會質詢指出，民政局上周發放意願調查書給里長，有不少里長抱怨，當天才收到就要回傳，未免太沒誠意；陳思宇說，12行政區預計出880車，據目前回報資料，有意願的約有673車，招標案預計5月底開標，6月底陸續出團，活動會持續到10月23日為止。

不過，王鴻薇質疑，11月24日就是市長選舉，先前議員一直要求時程須提前，觀傳局卻把活動全壓在下半年，選前5個月密集出團，公然拿公帑辦活動，去搶柯文哲最弱的長者票，難道是要讓選民記得美好回憶，進而回饋在選票上嗎？「若檢調要調查，市府恐怕很難過關。」

陳思宇說，市府一直都鼓勵長者走到戶外活動，像觀光巴士也有長者優惠，針對銀髮觀光旅遊，未來希望朝年度固定預算編列，這方面還在評估。

王鴻薇強調，不管銀髮觀光旅遊未來是否與市政參訪結合，都可以再討論，但出遊時間真的離選舉太近，選前1個月還在出團，難避免買票疑慮，她要求出團時間應大幅提前，否則太難看。

(中國時報)

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