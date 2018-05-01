議員七選區 藍提名江怡臻、王明麗

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中國時報
／新北報導

藍營昨日公布新北市議員第七選區提名人選，新人部分由土城江家的江怡臻及東山再起的前市議員王明麗獲得提名；正在電話民調的第四（板橋）選區部份，由獲得朱立倫、侯友宜背書的前市府發言人葉元之與趙燕昭對決，葉元之陷入苦戰，年輕選票將成關鍵。

第七選區包涵土城、樹林、三峽、鶯歌4個行政區，迄今年3月底總人口數為62萬3306人，以本區共選10席市議員計算，約等於6.2萬人才能選出1席市議員。

第七選區因吳琪銘挑戰立委成功，目前共有9席市議員，人口數23萬7728人的土城區，除了現任的林金結、黃永昌、彭成龍、林銘仁4人外，加上綠營新人曾進益、藍營新人江怡臻，成為七選區的超級戰區。

樹林地區的陳世榮、洪佳君、高敏慧都是連任老將，加上廖宜琨算是接續廖本煙，選情相對單純。

人口數相對少的三峽、鶯歌，同時出現二搶一局面。三峽部份本次藍營僅提名王明麗，與民進黨提名的前鎮代會主席鄭志宏對決。

在現今藍綠對決的情勢下，鶯歌反而出現罕見的「無黨對決」。擔任民代40年的市議員蘇有仁，此次決定由長子蘇弘欽接棒，但鶯歌人口相對少，又是藍綠黨部的配票區，加上前市議員歐金獅雖因賄選案未獲民進黨提名，也仍投入選舉，鶯歌區如果無法整合選票，選情都告急。

另在國民黨第四選區電話民調部份，由獲得朱立倫、侯友宜強力背書的前市府發言人葉元之，與尋求東山再起的趙燕昭對決。葉元之雖然能見度高，但趙燕昭長期深耕基層，雙方激烈競爭，空氣票、年輕選票將成為勝出關鍵。

(中國時報)

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